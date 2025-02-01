আসিফ ও মাহফুজ এনসিপিতে যুক্ত হতে চাইলে সাদরে গ্রহণ করবো: আখতার
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেওয়া ছাত্র উপদেষ্টাদের মধ্যে নাহিদ ইসলাম রাজনীতির মাঠে নামতে আগেই পদত্যাগ করে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) গঠন করেছেন। হয়েছেন দলটির আহ্বায়ক। এবার বাকি দুই ছাত্র উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া এবং মো. মাহফুজ আলম বুধবার (১০ ডিসেম্বর) পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন।
গণঅভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থাকা এই দুই তরুণ পদত্যাগ করে কোন দলে যোগ দিচ্ছেন তা নিয়ে এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। এমনও তথ্য ছড়িয়েছে যে তরুণদের দল এনসিপিতে তাদের জায়গা হচ্ছে না। তবে দলটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলছেন, দুজন এনসিপিতে যোগ দিতে চাইলে তারা সাদরে গ্রহণ করবেন। বুধবার রাতে জাগো নিউজকে তিনি এমনটিই জানিয়েছেন।
আখতার হোসেন বলেন, ‘আসিফ মাহমুদ জনতার কাতারে এসেছেন, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। তিনি কোন দলের হয়ে নির্বাচন করবেন এটি তার সিদ্ধান্ত। তিনি যদি জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপিতে আসেন আমরা তাকে স্বাগত জানাবো। এর পূর্বে নাহিদ ইসলাম যখন উপদেষ্টার দায়িত্ব ছেড়ে এনসিপির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তখন আমরা তাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছিলাম, তেমনিভাবে দুজন ছাত্র উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ এবং মাহফুজ আলম এনসিপির সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলে আমরা তাদের স্বাগত জানাবো।’
দুই ছাত্র উপদেষ্টার এনসিপিতে যোগদানে দলের কোনো অংশ বিরোধিতা করছে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে সদস্যসচিব বলেন, ‘এনসিপিতে সম্মিলিতভাবেই আমাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করার পক্ষে। আমরা সবাই এই দুজনের ব্যক্তিগত মতামতকে শ্রদ্ধা জানাই। একই সঙ্গে প্রত্যাশা করি, তারা যদি এনসিপির সঙ্গে যুক্ত হন আমরা তাদের সাদরে গ্রহণ করবো।’
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বুধবার বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন।
সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, বিকেল ৫টা নাগাদ তারা প্রধান উপদেষ্টার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। নির্বাচন কমিশনের তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পদত্যাগপত্র কার্যকর হবে।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারে ছিলেন আসিফ মাহমুদ ও মাহফুজ আলম। উপদেষ্টা পরিষদে প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া উপদেষ্টা ছিলেন ২২ জন। আসিফ মাহমুদ ও মাহফুজ আলম পদত্যাগ করায় উপদেষ্টাদের সংখ্যা এখন ২০ জন।
