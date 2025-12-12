ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ, ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আজ দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরের কালভার্ট এলাকায় অস্ত্রধারীরা তাকে গুলি করে। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন নেটিজেনরা। তারা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে শাস্তি দাবি করছেন।
সাইদ মাহমুদ লিখেছেন, ‘এটা মানতে পারছি না, যদি ওসমান হাদির নিরাপত্তা না দিতে পারেন তাহলে রাষ্ট্র সামনে নির্বাচনের সকল প্রার্থীকে কিভাবে নিরাপত্তা দিবেন? এই ঘৃণ্য হামলার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।’
কদরুদ্দিন শিশির সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন, ‘ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাস্থলের যে যে ভিডিও আপনার সামনে আসবে দয়াকরে তার লিংক এই কমেন্টে দিন। আপাতদৃষ্টিতে কোনো ভায়োলেন্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না এমন ভিডিও হলেও দিন। আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গেলে আমাকে নক করুন। শুটারকে আইডেন্টিফাই করতে এসব ফুটেজ কাজে লাগতে পারে।’
আরও পড়ুন
‘সংসারগুলো এখন অশান্তির জাহান্নাম’
‘হ্যাঁ’ ‘না’ পোস্টে ফেসবুক সয়লাব, কারণ কী?
আসাদুজ্জামান লিমন লিখেছেন, ‘নির্বাচনের আগে এক প্রার্থীকে গুলি করে আহত করা শুভ লক্ষণ নয়।’
রেজাউল কারিম রাফি লিখেছেন, ‘মাথার ওপরে ময়লা ফেলার পর হাদি ভাই বলছিল, ময়লা ফেলেন, পানি ফেলেন, গুলি করার আগ পর্যন্ত আমি থামবো না। হাদি ভাইকে সত্যি সত্যিই গুলি করা হলো। রক্তাক্ত মুখ নিয়ে হাদি ভাই এখন শুয়ে আছেন ঢামেকে। তবে হাদি ভাইকে এভাবে থামানো যাবে না। এই রক্তাক্ত মুখ নিয়েই হাদি ভাই সংসদে যাবেন ইনশাআল্লাহ। মৃত্যুকে যে মানুষ একবার ভয় পাওয়া বন্ধ করে দেয়, সে অমর হইয়া যায়। আমাদের জুলাইয়ের গাজি ডিসেম্বরেও গাজি হয়েই ফিরে আসবে, ইনশাআল্লাহ।’
জহির উদ্দিন তুহিন লিখেছেন, ‘নির্বাচন ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে। তারই অংশ হিসেবে ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়েছে। যারা দেশে নির্বাচন চায় না, তারা কারা?’
এসইউ