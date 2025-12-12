ওসমান হাদির ওপর গুলির প্রতিবাদে বাগেরহাটে বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলির প্রতিবাদে বাগেরহাটে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে বাগেরহাট জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উদ্যোগে শহরের মিঠাপুকুর মোড়ে দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের হয়। পরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ করে।
এ সময় এনসিপির বাগেরহাটের প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দ মোর্শেদ আনোয়ার সোহেল, এনসিপি নেতা লাবিব আহমেদসহ অন্য নেতাকর্মীরা বক্তব্য দেন।
এনসিপির বাগেরহাটের প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দ মোর্শেদ আনোয়ার সোহেল বলেন, অন্যায়ের বিপক্ষে বিপ্লবী কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করার জন্য এই বর্বরোচিত হামলা হয়েছে। তাকে খুব কাছ থেকেই গুলি করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। অতিদ্রুত হামলাকারী ও এর মাস্টারমাইন্ডদের গ্রেফতারপূর্বক আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।
তিনি আরও বলেন, তফসিল ঘোষণার পরে একজন প্রার্থীকে গুলি করা মানে এই দেশে নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আমরা অন্তবর্তীকালীন সরকারকে বলবো, হাদিকে যারা হত্যা করতে চেয়েছে, তারা গণতন্ত্র ও বিপ্লবকে হত্যা করতে চায়। অতিদ্রুত দেশে নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করার আহ্বান জানান এই নেতা।
