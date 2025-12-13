মাহবুব কবীর মিলনের পোস্ট
‘ওসমান হাদিকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির সুস্থতা কামনা করে পোস্ট দিয়েছেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব কবীর মিলন। এ বিষয়ে ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়েছেন তিনি।
মাহবুব কবীর মিলন লিখেছেন, ‘হে আল্লাহ! আপনার অপার মহিমা, রহমত আর কুদরতে আমাদের সন্তান ওসমান হাদিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন।’
তিনি লিখেছেন, ‘এই জাতির ওপর রহম করুন। রাজনীতি আর ক্ষমতার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত আমরা। অসহায় আমরা। আমাদের পাকড়াও করবেন না। অত্যাচারী শাসক পাঠাবেন না।’
সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘হে আমাদের রব! আমাদের শান্তি দিন। আপনার পূণ্য ও কল্যাণময় নামের গুণে আপনি ওসমান হাদিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিন।’
