মাহবুব কবীর মিলনের পোস্ট
‘ন্যায় বিচার আশা করা চরম বোকামি’
‘ন্যায়বিচার আশা করা চরম বোকামি’ বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব কবীর মিলন। এ বিষয়ে ২৫ জানুয়ারি সকাল ১০টা ১৯ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।
মাহবুব কবীর মিলন লিখেছেন, ‘সরল বিশ্বাসে সততা, সাহস আর ওন করে মানুষের কল্যাণে যে কোনো কাজ করা যায়। যে কোনো রিস্ক নেওয়া যায়। তা না হলে আপনি মানুষ নন। আর এতে কেউ বিপদে পড়েছে, এমন নজির খুব একটা নেই। আমার কর্মজীবনে নিজে অথবা অন্যের ক্ষেত্রে দেখিনি কখনো।’
তিনি লিখেছেন, ‘যে দেশে বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদে কেঁদে মরে যায়। সত্যের পক্ষে লড়তে গিয়ে কবরে হাড়গোড় মাটির সাথে মিশে যায়, তবুও ফয়সালা হয় না। যে দেশে একটা জোড়া খুনের মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ১২৩ বার পিছিয়ে যায়, দুই সরকার পার হয়ে কত সরকার পার হবে, তা কেউ জানে না। সে দেশে ইনসাফ, মানবিকতা, ন্যায়বিচার আশা করা চরম বোকামি।’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘কেউ ভাবে না, এক ফোঁটা চোখের পানি, হাহাকার, আহাজারি আর আর্তনাদের ভয়াবহতা কতটুকু। এক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে কেউ ভাবে না তা। মানুষ মানবিক না হলে রাষ্ট্র কিভাবে মানবিক হবে! জাতিই তো অমানবিক। আহা!’
এসইউ