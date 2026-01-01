নতুন বছরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা

  2. সোশ্যাল মিডিয়া

কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে একটি বছর, ২০২৫ সাল। তার স্থলে জায়গা করে নিয়েছে নতুন বছর, ২০২৬ সাল। নতুন বছরের প্রথম দিনে সবাই একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন। সেই ছোঁয়া লেগেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়ও। নেটিজেনরা নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বিভিন্ন স্টাটাসের মাধ্যমে।

শুভজন তরুণ রাসেল লিখেছেন, ‌‘ইংরেজি নববর্ষে অনাবিল শুভেচ্ছা ও নিরন্তর শুভ কামনা। শুভ হোক নববর্ষ ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।’

মো. সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার লিখেছেন, ‘বছরের প্রথম দিন ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।’

আমিনুল ইসলাম লিখেছেন, ‘নদীপাড়ে জন্ম, উজান বাওয়াই আমার নিয়তি ও অভ্যাস, ফলে আনন্দও। অতএব হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬!’

দীপংকর গৌতম লিখেছেন, ‘সত্য, শুভ ও সুন্দর সবাইকে আন্দোলিত করুক। নতুন বছরের প্রত্যাশা।’

তানভীর অপু লিখেছেন, ‘ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ২০২৬-এর নতুন বছরের।’

বশির উদ্দিন লিখেছেন, ‘দুঃখ কষ্ট বেদনা হতাশাকে পদদলিত করে নতুন সূর্যোদয় হোক সবার জীবনে, সবার জন্য শুভ কামনা, হ্যাপি নিউ ইয়ার ২০২৬।’

