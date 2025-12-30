খালেদা জিয়ার চির বিদায়

সোশ্যাল মিডিয়া যেন শোকবই

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

৩৭ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হার মানলেন বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। ৩০ ডিসেম্বর সকাল ৬টায় মারা যান তিনি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আপসহীন এই নেত্রী বিদায় জানালেন দেশবাসীকে। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত জনগণ। তারা সেই অনুভূতি প্রকাশ করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মুহূর্তেই সোশ্যাল মিডিয়া যেন শোকবইতে রূপ নিয়েছে।

গোলাম মাওলা রনি লিখেছেন, ‌‘বেগম জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য মহান রবের নিকট বিনীত প্রার্থনা! পরম করুণাময় আল্লাহ যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন এই নিবেদন পেশ করছি! আমিন। সুম্মা আমিন।’

কামরুজ্জামান নাহিন লিখেছেন, ‘মহাকালের মহাপ্রয়াণ! আমাদের মা আর নেই। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’

এমরান মাহফুজ লিখেছেন, ‘তোমার তুলনা কেবলই তুমি। ‘আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে...’।

তানভীর অপু লিখেছেন, ‘১৯৯০ সালে মাত্র ২ টাকা দিয়ে ক্যালেন্ডার কিনতাম খালেদা জিয়ার ছবিসহ। ঘরের মাঝে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তখন থেকে ভদ্রমহিলার প্রতি একটা সম্মান, ভালো লাগা কাজ করতো। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে একজন আপসহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাকে অনেক ব্যথিত করেছে। খালেদা জিয়া আজকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেও তাঁর প্রতি সম্মান-ভালোবাসা রয়ে যাবে আজীবন। তিনি কিংবদন্তি হয়ে অমর হয়ে থাকবেন আমাদের মাঝে।’

সানাউল হক সানী লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ আপনাকে মনে রাখবে। দেশপ্রেম আর আপসহীনতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজনীতিবিদদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন। মহান আল্লাহ আপনাকে বেহেশত নসিব করুক এই প্রার্থনা।’

মেহেদী হাসান কচি লিখেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত‍্যুতে শোক প্রকাশ করছি। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।’

রাসেল রায়হান লিখেছেন, ‘জীবনের প্রথম ১০ বছর কাটিয়েছি ভান্ডারিয়ায়। সম্ভবত ৯৬ সালের নির্বাচন উপলক্ষে সেখানে বক্তব্য দিতে এসেছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। নদীর পাড়ে জিয়া ময়দান নামে বড় একটা মাঠ ছিল, সেই মাঠে। তখন আমি আট বছরের এক বাচ্চা ছেলে। একলা হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম দূরবর্তী সেই মাঠে, বেগম জিয়াকে দেখতে। স্রেফ এক শিশুর টিভি আর পত্রিকায় দেখা একজন মানুষকে সামনাসামনি দেখতে পাওয়ার আগ্রহ থেকে। পরম মুগ্ধ হয়েছিলাম সেদিন। বয়সের সাথে সাথে সমস্ত মুগ্ধতা কেটে যেতে থাকে (কতজনের ওপর থেকে যে মুগ্ধতা কেটে গেল এই জন্মে)! বেগম খালেদা জিয়া সেই সামান্যদের একজন, যার ওপর থেকে মুগ্ধতা কাটেনি বরং দিন দিন বেড়েছে। এই মুগ্ধতা কাটার নয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।’

এসইউ

