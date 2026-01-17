  2. সোশ্যাল মিডিয়া

কোকোর নামে কটাক্ষ, মুফতি আমির হামজার দুঃখ প্রকাশ

ফিচার ডেস্ক
ফিচার ডেস্ক ফিচার ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৬ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
কোকোর নামে কটাক্ষ, মুফতি আমির হামজার দুঃখ প্রকাশ
ফাইল ছবি

সম্প্রতি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ছোট ছেলে প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর নাম নিয়ে কটাক্ষ করা আলোচিত বক্তা মুফতি আমির হামজার একটি ভিডিও ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন করে ক্লিপটি ছড়িয়ে পড়ায় বিব্রত বোধ করেন অনেকেই। যা আমির হামজারও দৃষ্টিগোচর হয়।

যে কারণে দুঃখ প্রকাশ করে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি স্টাটাস দিয়েছেন মুফতি আমির হামজা। ১৭ জানুয়ারি রাত ১টা ৪৫ মিনিটে তিনি পোস্ট করে বক্তব্যের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। একই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আরাফাত রহমান কোকোর জান্নাত কামনা করেন।

hamza

মুফতি আমির হামজা লিখেছেন, ‌‘মরহুম আরাফাত রহমান কোকো সাহেবকে নিয়ে আমার দেওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তৃতাটি ছিল ২০২৩ সালের। আমি সেই সময়ই একটি বিষয় বোঝাতে যেয়ে উদাহরণটা দিয়ে ভুল করায় দুঃখ প্রকাশ করেছিলাম। এখন আবারো দুঃখ প্রকাশ করছি।’

আরও পড়ুন
এত মানুষের ভেতর জায়গাটি খালি ছিল কেন? 
ডোবা-নালায় মাছ আসে কোথা থেকে? 

নতুন করে বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ায় তিনি দাবি করেন, ‘পুরোনো বক্তব্য যারা সামনে এনে নির্বাচনকালীন বক্তব্য বলে চালানোর ষড়যন্ত্র করছেন। তারাও নিজ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে যেয়ে নিজ দলের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন মরহুম ব্যক্তিকেও ছাড় দিলেন না। এটাও একটু চিন্তা করে দেখেন, অপরাধী কে বেশি এই ক্ষেত্রে!’

সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা মরহুম আরাফাত রহমান কোকো সাহেবকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

‘ওসমান হাদির হত্যার বিচার কি আদৌ হবে’

‘ওসমান হাদির হত্যার বিচার কি আদৌ হবে’

তিন জেলায় শীত-সহায়তা কার্যক্রম চলছে

তিন জেলায় শীত-সহায়তা কার্যক্রম চলছে

‘স্বাগতম আপনাকে এই সোনার বাংলার মাটিতে’

‘স্বাগতম আপনাকে এই সোনার বাংলার মাটিতে’