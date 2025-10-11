  2. খেলাধুলা

বাঁচামরার ম্যাচে টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
প্রথম ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের কাছে হার। তিন ম্যাচ সিরিজে টিকে থাকতে আজ (শনিবার) দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জয়ের বিকল্প নেই বাংলাদেশের।

আবুধাবিতে বাঁচামরার এই ম্যাচে টস হেরেছে টাইগাররা। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছেন আফগান অধিনায়ক হাসমতউল্লাহ শহিদি। অর্থাৎ মেহেদী হাসান মিরাজের বাংলাদেশ আগে ফিল্ডিং করবে।

টসের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, আমরাও আগে ব্যাটিং করতাম। গত ম্যাচে ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি। এই উইকেটে ২৪০-২৫০ চেজ করা যায়, কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে শিশির পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

