টাইগার একাদশে দুই পরিবর্তন
আবুধাবিতে সিরিজে টিকে থাকার ম্যাচে টস হেরেছে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং বেছে নিয়েছে।
এই ম্যাচে একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে টাইগাররা। বাদ পড়েছেন তাসকিন আহমেদ আর হাসান মাহমুদ। তাদের বদলে ঢুকেছেন মোস্তাফিজুর রহমান আর রিশাদ হোসেন।
অন্যদিকে আফগানিস্তান অপরিবর্তিত একাদশ মাঠে নামিয়েছে।
বাংলাদেশ একাদশ
তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, সাইফ হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তাওহিদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী অনিক (উইকেটকিপার), রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, মোস্তাফিজুর রহমান, তানভীর ইসলাম।
আফগানিস্তান একাদশ
রহমানুল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অতল, রহমত শাহ, হাশমতুল্লাহ শহিদি (অধিনায়ক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবি, রশিদ খান, নানগেলিয়া খারোত, এ এম গজনফর, বশির আহমেদ।
এমএমআর