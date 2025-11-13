লাঞ্চ বিরতিতে বড় লিডের পথে বাংলাদেশ

লাঞ্চ বিরতিতে বড় লিডের পথে বাংলাদেশ
সিলেট টেস্টের তৃতীয় দিনের শুরুটা ভালো হলো না বাংলাদেশের। ডাবল সেঞ্চুরির সামনে দাঁড়িয়েছিলেন মাহমুদুল হাসান জয়। সেঞ্চুরি থেকে খুব বেশি দূরে ছিলেন না মুশফিকুর রহিমও। কিন্তু পরপর দুই ওভারে এক ব্যারি ম্যাকার্থির বলে আউট হয়ে গেলেন তারা দু’জন।
তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে উইকেট পড়েছে আরও একটি। মুশফিকুর রহিম আউট হয়েছেন ২৩ রান করে। লাঞ্চ বিরতি পর্যন্ত তিনটি উইকেট হারালেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বড় লিডের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ। ৪ উইকেট হারিয়ে ৪৪৭ রান করে লাঞ্চ বিরতিতে গেলো বাংলাদেশ। ততক্ষ পর্যন্ত লিড দাঁড়িয়েছে ১৬১ রানের। ৬১ রান নিয়ে ব্যাট করছেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এবং ১৯ রান নিয়ে ব্যাট করছেন লিটন দাস।
তৃতীয় দিনের শুরুতে ব্যাট করতে নেমে আগের দিনের সঙ্গে মাত্র দুটি করে রান যুক্ত করতে পেরেছেন জয় ও মুমিমুল- দু’জনই। ১৬৯ রান থেকে ১৭১ রানে গিয়ে আউট হয়ে গেলেন জয়। ব্যারি ম্যাকার্থির বলে উইকেটের পেছনে লরকান টাকারের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন। ২৮৬ বলে ১৪ বাউন্ডারি ও ৪ ছক্কায় এই ইনিংস সাজান তিনি।
একই বোলারের পরের ওভারেই আউট হয়ে যান মুমিনুল হক। ৮০ রান নিয়ে খেলতে নেমে ৮২ রান করে অ্যান্ডি বালবির্নির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান অভিজ্ঞ এই ব্যাটার। ১৪২ বলে ৫টি বাউন্ডারি ও ২টি ছক্কার মার মারেন মুমিনুল।
দুই প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার আউট হয়ে যাওয়ার পর জুটি বাধলেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। তাদের দু’জনের জুটিতে ওঠে ৭৯ রান। ততক্ষণে বাংলাদেশের স্কোরও ৪০০’র গণ্ডি পার হয়ে যায়। ক্যারিয়ারের ৬ষ্ঠ হাফ সেঞ্চুরিও পূরণ করে ফেলেন নাজমুল হোসেন শান্ত।
তবে, ক্যারিয়ারের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে থাকা মুশফিকুর রহিম বড় ইনিংস খেলতে পারলেন না। ৫২ বলে ২৩ রান করে ম্যাথ্যু হাম্ফ্রিসের বলে অ্যান্ডি বালবির্নির হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান। দলীয় রান তখন ৪২৫।
এরপর জুটি বাধেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও লিটন দাস। ২২ রান উঠেছে তাদের জুটিতে।
এর আগে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে আয়ারল্যান্ড ২৮৬ রান করে অলআউট হয়ে যায়। পল স্টার্লিং সর্বোচ্চ ৬০ এবং অভিষিক্ত ব্যাটার কেড কারমাইকেল করেন ৫৯ রান।
আইএইচএস/