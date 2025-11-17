আবুধাবি টি-টেন লিগ
সাকিব-সাইফের পর দল পেলেন তাসকিনও
একাধিক বাংলাদেশি ক্রিকেটার দল পেয়েছেন আবুধাবি টি-টেন লিগে। সাকিব আল হাসান ও সাইফ হাসানের পর কপাল খুলেছে তাসকিন আহমেদেরও। নর্দান ওয়ারিয়র্স দলে ভিড়িয়েছে বাংলাদেশের এই পেসারকে।
গতকাল (১৬ নভেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তাসকিনকে দলে নেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। বাংলাদেশের আরেক পেসার নাহিদ রানাও দল পেয়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তার খেলা হচ্ছে না।
অ্যাসপিন স্ট্যালিয়ন্স ১৮ অক্টোবরের ড্রাফটে ‘বি’ ক্যাটাগরি থেকে সাইফ হাসানকে দলে নেয়। আর ‘সি’ ক্যাটাগরি থেকে ভিস্তা রাইডার্সের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছিলেন নাহিদ রানা। তবে শেষ মুহূর্তে বিসিবি অনাপত্তিপত্র না দেওয়ায় এবার আর মাঠে নামা হচ্ছে না এই পেসারের।
নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে লিগে নাম লিখিয়েছে রয়্যাল চ্যাম্পস। ড্রাফটের আগেই সাকিব আল হাসানকে তারা ভিড়িয়েছে দলে। গ্লোবাল লেজেন্ড ক্যাটাগরিতে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস ও জেসন রয়কেও দলে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।
জাতীয় দলে অনিয়মিত হয়ে যাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন দেশে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলে বেড়াচ্ছেন সাকিব আল হাসান। পাকিস্তান সুপার লিগ, গ্লোবাল সুপার লিগ, মাইনর লিগ, আইএল টি-টোয়েন্টি লিগের পর এবার আবুধাবি টি-টেন লিগ খেলতে যাবেন তিনি।
তবে এই লিগে একাধিকবার অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডারের। আট দলের এই টুর্নামেন্ট মাঠে গড়াবে ১৮ নভেম্বর। ফাইনাল ৩০ নভেম্বর।
