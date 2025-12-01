বিপিএল নিলাম
দেখে নিন কে কোন দলে
চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে তথা ২৬ ডিসেম্বর মাঠে গড়াবে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার (বিপিএল) লিগের ১২তম আসর। কয়েক দফা পেছানোর পর গতকাল (৩০ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হয় বিপিএলের নিলাম। সর্বোচ্চ ১ কোটি ১০ লাখ টাকা দাম পেয়ে চট্টগ্রাম রয়্যালসে মোহাম্মদ নাঈম শেখ।
একদিনের নিলামে খেলোয়াড় কেনার পাশাপাশি দলগুলো সরাসরি চুক্তিতেও কিছু খেলোয়াড় দলে নিয়েছে। স্থানীয় ক্রিকেটারদের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো খরচ করার সুযোগ ছিল ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। আর বিদেশি ক্রিকেটারদের জন্য সেটা ৩ লাখ ৫০ হাজার ডলার।
দেখে আসা যাক কোন দলে কারা আছে…
রংপুর রাইডার্স
সরাসরি চুক্তি: নুরুল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, খাজা নাফি, সুফিয়ান মুকিম
নিলাম থেকে নেওয়া ক্রিকেটার: লিটন কুমার দাস, তাওহিদ হৃদয়, নাহিদ রানা, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, নাঈম হাসান, মেহেদী হাসান সোহাগ, মাহমুদউল্লাহ, আব্দুল হালিম, এমিলিও গে, মোহাম্মদ আখলাক।
ঢাকা ক্যাপিটালস
সরাসরি চুক্তি: তাসকিন আহমেদ, সাইফ হাসান, উসমান খান, অ্যালেক্স হেলস
নিলাম থেকে নেওয়া ক্রিকেটার: শামীম হোসেন, সাইফউদ্দিন, মোহাম্মদ মিঠুন, তাইজুল ইসলাম, সাব্বির রহমান, নাসির হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, ইরফান শুক্কুর, আবদুল্লাহ আল মামুন, মারুফ মৃধা, জায়েদ উল্লাহ, দাসুন শানাকা, জুবাইরউল্লাহ আকবর।
সিলেট টাইটানস
সরাসরি চুক্তি: নাসুম আহমেদ, মেহেদী হাসান মিরাজ, সাইম আইয়ুব, মোহাম্মদ আমির
নিলাম থেকে নেওয়া ক্রিকেটার: পারভেজ হোসেন, খালেদ আহমেদ, আফিফ হোসেন, রনি তালুকদার, জাকির হাসান, রুয়েল মিয়া, আরিফুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন, শহীদুল ইসলাম, রাহাতুল ফেরদৌস, তৌফিক খান, মুমিনুল হক, রবিউল ইসলাম, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, অ্যারন জোন্স।
রাজশাহী ওয়ারিয়র্স
সরাসরি চুক্তি: নাজমুল হোসেন, তানজিদ হাসান, সাহিবজাদা ফারহান, মোহাম্মদ নওয়াজ
নিলাম থেকে নেওয়া ক্রিকেটার: তানজিম হাসান, ইয়াসির আলী, আকবর আলী, রিপন মণ্ডল, জিসান আলম, হাসান মুরাদ, আবদুল গাফফার, এসএম মেহেরব হাসান, ওয়াসী সিদ্দিকী, মোহাম্মদ রুবেল, মুশফিকুর রহিম, দুশান হেমান্ত, জাহানদাদ খান.
চট্টগ্রাম রয়্যালস
সরাসরি চুক্তি: মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, আবরার আহমেদ
নিলাম থেকে নেওয়া ক্রিকেটার: মোহাম্মদ নাঈম, শরিফুল ইসলাম, আবু হায়দার, মাহমুদুল হাসান, সুমন খান, জিয়াউর রহমান, আরাফাত সানি, মুকিদুল ইসলাম, সালমান হোসেন, শুভাগত হোম, জাহিদুজ্জামান, নিরোশান ডিকভেলা, অ্যাঞ্জেলো পেরেরা।
নোয়াখালী এক্সপ্রেস
সরাসরি চুক্তি: হাসান মাহমুদ, সৌম্য সরকার, জনসন চার্লস, কুশল মেন্ডিস
নিলাম থেকে নেওয়া ক্রিকেটার: জাকের আলী, মাহিদুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, নাজমুল ইসলাম, আবু হাশিম, মুশফিক হাসান, শাহাদাত হোসেন, রেজাউর রহমান, মেহেদী হাসান, সৈকত আলী, সাব্বির হোসেন, ইহসানউল্লাহ, হায়দার আলী।
