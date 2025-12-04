  2. খেলাধুলা

ব্রিসবেন টেস্ট

রেকর্ডগড়া সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডকে একাই টানছেন রুট

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ব্রিসবেন টেস্টে ইংল্যান্ডকে বলতে গেলে একাই টানছেন জো রুট। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। সেই সেঞ্চুরিটা ইনিংসটাকে যতটা সম্ভব, দলের কাজে লাগাচ্ছেন।

৯ উইকেটে ৩২৫ রান নিয়ে প্রথম দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড। রুট ১৩৫ আর জোফরা আর্চার ৩২ রানে অপরাজিত আছেন। রুটের টেস্ট ক্যারিয়ারে এটি ৪০তম সেঞ্চুরি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এর আগে ২৯ ইনিংসে তিন অংক ছুঁতে পারেননি তিনি।

ব্রিসবেনে অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে টস জিতে ব্যাটিং করতে নামে ইংল্যান্ড। শুরুতেই ধাক্কা। মিচেল স্টার্কের তোপে ৫ রানের মধ্যে দুই ব্যাটার সাজঘরে। বেন ডাকেট আর ওলি পোপ দুজনই শূন্য।

তৃতীয় উইকেটে জ্যাক ক্রলিকে নিয়ে ১১৭ রানের জুটিতে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে উঠেন জো রুট। মাইকেল নেসারের বলে ৭৬ রানে উইকেটরক্ষককে ক্যাচ দেন ক্রলি। ৩১ করে স্টার্কের শিকার হন হ্যারি ব্রুক।

বেন স্টোকস (১৯) পড়েন রানআউটের ফাঁদে। বোল্যান্ড শূন্য রানে বোল্ড করেন জেমি স্মিথকে। এরপরের তিন উইকেট স্টার্কের। টানা দুই ওভারে তিন শিকার করে ফাইফার পূর্ণ করেন বাঁহাতি এই পেসার। একে একে ফেরান উইল জ্যাকস (১৯), গুস এটকিনসন (৪) আর ব্রাইডন কার্সেকে (০)।

২৬৪ রানে ৯ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। তিনশ করাই তখন কঠিন। সেখান থেকে শেষ উইকেটে জোফরা আর্চারকে নিয়ে আরেকটি লড়াই রুটের।

দশম উইকেটে এখন পর্যন্ত ৬৪ রান যোগ করেছেন তারা। রুট ২০২ বলে ১৫ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় ১৩৫ রানে অপরাজিত আছেন। ২৬ বলে ৩২ রানে অপরাজিত আর্চার।

অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক ৭১ রানে এরই মধ্যে নিয়েছেন ৬ উইকেট।

এমএমআর

 

