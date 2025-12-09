জাকের আলীকে নিয়ে অনেক আশা কোচ সুজনের

জাকের আলীকে নিয়ে অনেক আশা কোচ সুজনের
শুরুতে মনে হয়েছিল তেজী আর লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে সেই তেজ কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। প্রথম দিকে জাকের আলীকে দেখলেই মনে হতো আস্থার প্রতীক, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এক সাহসী যুবা। যিনি দলের প্রয়োজনে রয়েসয়ে, আবার মেরেও খেলতে পারেন।
একটা সময় পেরেছেনও। বেশ ক’টি খেলায় দলের বিপদে ধৈর্য ধরে উইকেট আগলে রেখে বেশ কিছু সময় পর হাত খুলে মেরে বড় ইনিংস উপহার দিয়ে দলকে জিতিয়েছেন। পাশাপাশি ফ্রি স্ট্রোক-প্লেও করে দেখিয়েছেন। পর্যাপ্ত সামর্থ্য। কিন্তু সময়ের প্রবাহতায় সেই জাকের আলী অনিক আজ যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন। সেই সাহস, উদ্যম, আত্মবিশ্বাস, আস্থা আর নেই। তার বদলে কেমন যেন খাপছাড়া ব্যাটিং করছেন।
যে কারণে ব্যাটে রানও নেই। দেখে মনে হচ্ছে, শট খেলা আর রান করতেই ভুলে গেছেন। তার প্রমাণ; শেষ ৫ ওয়ানডে (২৭, ১০, ১৮, ১০, ১৮) আর টি-টোয়েন্টি (শেষ ৮ টি-টোয়েন্টিতে ৪, ৫, ৬, ৩২, ১০, ১৭, ৫, ২০) মিলে রান করেছেন সাকুল্যে ১৮২। ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টি মিলে শেষ ১৩ ইনিংসে কোনো ফিফটি নেই।
এরকম খারাপ অবস্থায় থাকা জাকের আলীকে নিয়ে চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় সমর্থকরা। তবে বিপিএলে জাকের যে দলে খেলবেন, সেই নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হেড কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন মোটেই উদ্বিগ্ন নন। সুজন বরং দারুণ আশাবাদী।
ঢাকাই ক্রিকেট তথা বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে লড়াকু মানসিকতার ও ক্রিকেট অঙ্গনে সবার ‘চাচা’ হিসেবে পরিচিত খালেদ মাহমুদ সুজনের দৃঢ় বিশ্বাস, জাকের আলী না পারার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এবারের বিপিএলেই নিজেকে খুঁজে পাবেন এবং ভালো খেলবেন।
জাকের আলীকে নিয়ে সুজনের আশাবাদী উচ্চারণ, ‘জাকেরের ওপর আমার চোখ আছে। সে আমার বড় নির্ভরতা। খুব পছন্দ করি জাকেরকে। খুব পরিশ্রম করে। ডেডিকেটেড। ভালো ক্রিকেটার। ম্যাচ মেকার। ভালোমতো ম্যাচ গড়তে পারে। সে অ্যাবিলিটি আছে। হয়তো জাকের ন্যাশনাল টিমে একটু অফ ট্র্যাকে আছে। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা কোনো ব্যাপার নয়। এটা সাময়িক। ইনশাআল্লাহ বিপিএলে কামব্যাক করবে আশা করি।’
রংপুর কোচ সুজনের ধারণা, জাকের আলীর খারাপ খেলা ও রান না পাওয়ার বড় কারণ হলো তার পজিশন। তাই তার মুখে এমন কথা, ‘জাকের ন্যাশনাল টিমে যেখানে খেলে, সেটা খুব টাফ পজিশন। গিয়েই মারতে হয়। হাত খুলে খেলতে হয়। ইনিংস তৈরির আর থিতু হওয়ার সময় ও অবকাশ থাকে না। সে পজিশনে হয় হিরো হতে হয়, না হয় জিরো হতে হয়।’
‘আমার বিশ্বাস বিপিএলে জাকেরকে একটু ওপরে ব্যাটিং করাতে দিলে সে আরও ফ্রি খেলতে পারবে। তখন তার নিজের স্বাভাবিক ছন্দে খেলতে পারবে। সেরাটাও উপহার দিতে পারবে।’
