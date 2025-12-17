টিভিতে আজকের খেলা, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫

  2. খেলাধুলা

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রিকেট
অ্যাডিলেড টেস্ট, প্রথম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ১

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ
সিক্সার্স-স্ট্রাইকার্স
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট, প্রথম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
আগামীকাল ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫

ফুটবল
ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ
পিএসজি-ফ্ল্যামেঙ্গো
রাত ১১টা, ফিফা প্লাস

এমএমআর

