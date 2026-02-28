  2. খেলাধুলা

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

রেকর্ড ওপেনিং জুটি গড়ে থামলেন ফখর

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৭ পিএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ম্যাচটা বাঁচা-মরার, সেমিফাইনালে যাওয়ার সমীকরণটা ৬৫ রানের বেশি জয়ের। শ্রীলঙ্কার আমন্ত্রণে ব্যাটিংয়ে নেমে সেই অনুযায়ীই ব্যাট চালালেন পাকিস্তানের দুই ওপেনার।

সাহিবজাদা ফারহান ও ফখর জামান মিলে গড়লেন ১৭৭ রানের জুটি। যা কিনা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

ফখর ও ফারহানের জুটিটা ভাঙে দুশমন্থ চামিরার বলে। ৪২ বলেন ৮৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে বোল্ড হন তিনি। ইনিংসটি সাজান ৯ চার ও ৪ ছক্কায়। কলম্বোর মাঠের চারপাশে চার-ছয়ের বন্যা বইয়ে দেন তিনি।

তার বিদায়ের পর মাঠে নামা খাজা নাফেও আউট হয়ে গেছেন দ্রুতই। ৩ বলে ২ রান করেন তিনি মাদুশাঙ্কার বলে আউট হওয়ার আগে।

তবে ৫৪ বলে ৯০ রান করে অপরাজিত আছেন সাহিবজাদা ফারহান। ১৭ ওভার শেষে পাকিস্তানের বোর্ডে রান ২ উইকেটে ১৮৪।

আইএন

