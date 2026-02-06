টিভিতে আজকের খেলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
ফাইনাল ম্যাচ
ইংল্যান্ড-ভারত
বেলা ১-৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি
দুর্বার-ধূমকেতু
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
ফুটবল
বুন্দেসলিগা
ইউনিয়ন-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১টা ৩০ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-নটিংহাম
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
হকি
প্রো লিগ
ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস (পুরুষ)
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস (নারী)
বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জার্মানি-বেলজিয়াম (নারী)
সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এমএমআর/জেআইএম