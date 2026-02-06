কোপা দেল রে
বেতিসকে ৫ গোলে বিধ্বস্ত করে সেমিতে অ্যাতলেতিকো
কোপা দেল রের কোয়ার্টারফাইনালে রিয়াল বেতিসকে ৫–০ গোলে বিধ্বস্ত করে সেমিফাইনালে উঠেছে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে অ্যাতলেতিকোর হয়ে অভিষেকে গোল করেছেন নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড আদেমোলা লুকম্যান।
ডিয়েগো সিমিওনের দলটির হয়ে অন্য গোলগুলো করেন ডেভিড হানকো, জিউলিয়ানো সিমিওনে, অঁতোয়া গ্রিজম্যান ও থিয়াগো আলমাদা। টানা তৃতীয় মৌসুমে শেষ চারে জায়গা করে নিলো অ্যাতলেতিকো।
ম্যাচের ১২ মিনিটে হানকোর গোলে লিড নেয় অ্যাতলেতিকো। ৩০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জিউলিয়ানো সিমিওনে। ৩৭ মিনিটে দ্রুত কাউন্টার আক্রমণ থেকে নিজের প্রথম গোলটি করেন লুকম্যান। ৬২ মিনিটে লুকম্যানের অ্যাসিস্টে গ্রিজম্যান চতুর্থ গোলটি করেন। ৮৩ মিনিটে আলমাদা গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করেন।
শীতকালীন দলবদলের শেষ দিকে ইতালির আতালান্তা থেকে অ্যাতলেতিকোতে যোগ দেন ২৮ বছর বয়সী লুকম্যান। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও খারাপ আচরণের অভিযোগ তুলে আতালান্তা ছাড়তে চেয়েছিলেন তিনি।
এ ম্যাচে অ্যাতলেতিকোর হয়ে অভিষেক হয় মেক্সিকোর মিডফিল্ডার ওবেদ ভার্গাসেরও। সিয়াটল সাউন্ডার্স থেকে আসা ভার্গাস ৭৯ মিনিটে লুকম্যানের বদলি হিসেবে মাঠে নামেন। আরেক নতুন সই মিডফিল্ডার রদ্রি মেন্দোজা নামেন ৬৬ মিনিটে।
সেমিফাইনালের ড্র হবে শুক্রবার। শেষ চারে অ্যাতলেতিকোর সঙ্গে রয়েছে বার্সেলোনা, অ্যাথলেটিক বিলবাও ও রিয়াল সোসিয়েদাদ। ২০১২–১৩ মৌসুমে শেষবার কোপা দেল রে জিতেছিল অ্যাতলেতিকো; এরপর প্রথমবার ফাইনালে ওঠার লক্ষ্য তাদের।
এমএমআর/জেআইএম