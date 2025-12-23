আল্লাহ সাহায্য করলে, ইনশাআল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হবো: এবাদত

আল্লাহ সাহায্য করলে, ইনশাআল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হবো: এবাদত
দরজায় কড়া নাড়ছে বিপিএলের দ্বাদশ আসর। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুক্রবার পর্দা উঠবে এই আসরের। এবার নতুন মালিকানা ও নতুন নামে বিপিএলে অংশ নিতে যাচ্ছে সিলেট টাইটান্স। এবারের আসরে সিলেট টাইটান্সের স্লোগান ‘ইবার কিন্তু অইয়িবো (এবার কিন্তু হয়ে যাবে)’।
স্লোগানের মতোই ইতিবাচক ভাবনা দলের সবার। ঘরের ছেলে পেসার এবাদত হোসেন নিজেও একজন সিলেটি, শিরোপা জয়ের ব্যাপারে আত্মপ্রত্যয়ী তিনি।
মঙ্গলবার সিলেট টাইটান্সের অনুশীলন শেষে এবাদত গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন। সেখানে দলের অন্দরমহল নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের এবারের থিমই হচ্ছে– ইবার কিন্তু অইয়িবো। আমাদের দলের একটা পজিটিভ ভাইব, যেটা শোনার পরই মনে হয় এবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হব ইনশাআল্লাহ। এই থিম নিয়েই এগোচ্ছি। আল্লাহ সাহায্য করলে ইনশাআল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হব।’
স্কোয়াড নিয়েও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবাদত। বোলিং ইউনিটকে বেশ শক্তিশালী ভাবা হলেও ব্যাটিংকে পিছিয়ে রাখতে নারাজ তিনি। ইবাদত বলেন, ‘লোকাল ও ফরেন মিলিয়ে সিলেট খুব ভালো একটা দল। সিনিয়র-জুনিয়র ও বিদেশি খেলোয়াড় মিলিয়ে কম্বিনেশনও খুব ভালো। বোলিং-ব্যাটিং প্রায় সমান। ৬০-৪০ বলতে পারবেন না, ফিফটি-ফিফটি। তবে বোলিং আমার মনে হয় একটু বেশি। আমির (মোহাম্মদ আমির) ভাই আছে। খালেদ, শহিদুল, রুয়েল…, সবাই পারফর্মার এখানে। দলটা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো। সবাই ভালো পারফর্ম করলে ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে।’
সিলেট দলে এর মধ্যে যোগ দিয়েছেন পাকিস্তানি পেসার মোহাম্মদ আমির। তাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ডানহাতি এই পেসার বলেন, ‘আমরা আমিরের কাছ থেকে নেওয়ার চেয়ে তার আমাদের দলকে দেওয়ার অনেক কিছু আছে। উনার যেহেতু অনেক অভিজ্ঞতা, টি-টোয়েন্টিতে ৪০০ উইকেট, উনার সেই অভিজ্ঞতাটা যাতে এই টিমের হয়ে কাজে লাগাতে পারেন। আমরা আশা করি উনি উনার সেরাটা দিবেন।’
এসকেডি/আইএইচএস