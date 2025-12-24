ভারত সফরের দল ঘোষণা নিউজিল্যান্ডের
সদ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন সংস্করণে সিরিজ জিতেছে নিউজিল্যান্ড। এবার দরজায় কড়া নামছে ভারত সফর। সেখানে সাদা বলের সিরিজ খেলবে কিউইরা। সিরিজে দুই দল খেলবে ৩ ওয়ানডে ও ৫ টি-টোয়েন্টি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি বলা যায় এই সিরিজকে।
আসন্ন সেই সিরিজকে সামনে রেখে স্কোয়াড ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট। টি-টোয়েন্টিতে সফরকারীদের নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্যান্টনার ও ওয়ানডেতে মাইকেল ব্রেসওয়েল।
২০২৬ সালের ১১ জানুয়ারি শুরু হবে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এরপর ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২১ জানুয়ারি থেকে।
দুই সিরিজকে সামনে রেখে গতকাল মঙ্গলবার দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড।
ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াড ১৫ জনের ও টি-টোয়েন্টি স্কোয়াডের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম। টি-টোয়েন্টির এক স্কোয়াডটাই খেলবে বিশ্বকাপে।
নিউজিল্যান্ডের ওয়ানডে স্কোয়াড
মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), আদি অশোক, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জশ ক্লার্কসন, ডেভন কনওয়ে, জ্যাক ফকস, মিচ হে (উইকেটকিপার), কাইল জেমিসন, নিক কেলি, জায়ডেন লেনক্স, ড্যারেল মিচেল, হেনরি নিকোলাস, গ্লেন ফিলিপস, মাইকেল রাই এবং উইল ইয়াং।
টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড
মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে (উইকেটকিপার), জেকব ডাফি, জ্যাক ফক্স, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, বেভন জ্যাকবস, ড্যারেল মিচেল, জেমস নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম রবিনসন এবং ইশ সোধি।
