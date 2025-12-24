শচিনকে ছাড়িয়ে দ্রুততম ১৬ হাজারের বিশ্বরেকর্ড কোহলির

শচিনকে ছাড়িয়ে দ্রুততম ১৬ হাজারের বিশ্বরেকর্ড কোহলির
আরও একটি রেকর্ডে স্বদেশি কিংবদন্তি শচিন টেন্ডুলকারকে ছাড়িয়ে গেলেন বিরাট কোহলি। লিস্ট-এ ক্রিকেটের ইতিহাসে আজ (বুধবার) দ্রুততম ১৬ হাজার রানের বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন তিনি।
ভারতের ঘরোয়া বিজয় হাজারে দিল্লির হয়ে অন্ধ্র প্রদেশের বিপক্ষে খেলতে নেমে এই রেকর্ড গড়েন কোহলি। ১৫ বছর পর তিনি এই টুর্নামেন্টে খেলতে নেমেছেন।
লিস্ট-এ ক্রিকেটে (ওয়ানডে) কোহলির ১৬ হাজার রান করতে লাগলো ৩৩০ ইনিংস, শচিনের লেগেছিল ৩৯১ ইনিংস।
শুধু ১৬ হাজারেই নয়, এর আগে পুরুষদের লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম ১০ হাজার, ১১ হাজার, ১২ হাজার, ১৩ হাজার, ১৪ হাজার, ১৫ হাজার রানেরও রেকর্ডও কোহলিরই।
এমএমআর