সূর্যকে ছাপিয়ে সাকিবুলের দ্রুততম সেঞ্চুরি, বিহারের রেকর্ড রান

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৫ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
একের পর এক রেকর্ড হয়েই চলেছে। রাঁচিতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে মাত্র ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করেন বিহারের বৈভব সূর্যবংশী। এই সেঞ্চুরিতে তিনি গড়েন লিস্ট-এ ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরিয়ানের রেকর্ড। করেন দ্রুততম ১৫০ রানও।

তবে সেই রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন তারই দলের অধিনায়ক সাকিবুল গনি মাত্র ৩২ বলে অপরাজিত শতক হাঁকিয়ে। এটিই এখন ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড লিস্ট-এ ক্রিকেটে। আর সব মিলিয়ে এটি তৃতীয় দ্রুততম।

রেকর্ড কেবল সেঞ্চুরির নয়, হয়েছে দলীয় সর্বোচ্চ রানেরও। সূর্যবংশী, সাকিবুল ও আইয়ুশের সেঞ্চুরিতে অরুণাচলের বিপক্ষে বিহারের বোর্ডে রান জমা হয়েছে ৫৭৪। লিস্ট-এ ক্রিকেটে এক ইনিংসে যা সর্বোচ্চ।

আগের রেকর্ডটি ছিল তামিলনাড়ুর, ২ উইকেটে ৫০৬ রান। সেটিও হয়েছিল বিজয় হাজারে ট্রফিতেই। অরুণাচলের বিপক্ষেই ২০২২ সালে ছিল রেকর্ডটি।

লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি সাকিবুলের আগে ছিল আনমোলপ্রীত সিংয়ের। গত বছর এই টুর্নামেন্টে অরুণাচলের বিপক্ষেই ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেন আনমোলপ্রীত।

সূর্যবংশী দাপুটে ব্যাটিংয়ে শতক হাঁকিয়ে বনে যান দ্রুততম চতুর্থ সেঞ্চুরির মালিক। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেটি নেমে গেছে ছয়ে। সাকিবুলের ৩২ বলের সেঞ্চুরি ছাড়াও একই সময়ে চলা টুর্নামেন্টের অন্য আরেক ম্যাচে ইশান কিষাণ কর্ণাটকের বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডের হয়ে করেন ৩৩ বলে সেঞ্চুরি। এটি ভারতীয়দের মধ্যে লিস্ট-এ ক্রিকেটে দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি।

সাকিবুল অপরাজিত ছিলেন ৪০ বলে ১২৮ রান করে। আয়ুশের ব্যাটে আসে ৫৬ বলে ১১৬ রান। ৮৪ বলে ১৯০ রান করে আউট হন সূর্যবংশী। সবমিলিয়ে বিহারের ইনিংসে ছক্কা ছিল ৩৮টি।

