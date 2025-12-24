  2. খেলাধুলা

বিপিএলকে দশে সাত দিতে চান খুশদিল শাহ

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:২৩ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকায় পা রেখেই বিপিএল সম্পর্কে মন্তব্য করলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলতে আসা পাকিস্তানের অলরাউন্ডার খুশদিল শাহ। আজ বুধবার দুপুরে পাকিস্তান থেকে ঢাকায় পা রেখেছেন এই স্পিনিং অলরাউন্ডার।

বিশ্রাম নেননি। বসুন্ধরা কমপ্লেক্সে রংপুরের অনুশীলনেও দেখা গেছে তাকে। অনুশীলনের ফাঁকে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন খুশদিল শাহ।

বিপিএল সম্পর্কে নিজের মত ব্যক্ত করতে গিয়ে খুশদিল বলেন, ‘বিপিএলকে আমি (লিগগুলোর মধ্যে) দশে সাত দেব।’

রংপুরের ম্যানেজমেন্টের প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করে খুশদিল শাহ জানান, ‘রংপুর এরই মধ্যে তাদের ক্রিকেটারদের ৫০ শতাংশ পারিশ্রমিক শোধ করে দিয়েছে।’

উল্লেখ্য, খেলা শুরুর আগেই ক্রিকেটারদের ৫০ শতাংশ পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দিলো রংপুর রাইডার্স। এর আগে রাজশাহীর ওয়ারিয়র্স টিম বয় থেকে ক্রিকেটার, স্টাফ সবাইকে ২৫ শতাংশ পারিশ্রমিক দিয়ে দিয়েছে।

এআরবি/এমএমআর

