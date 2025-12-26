শুরুর আগেই বরাবরের মতো বিতর্ক, আজ মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল

শুরুর আগেই বরাবরের মতো বিতর্ক, আজ মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল
বিপিএল আর বিতর্ক যেন মিলেমিশে একাকার। বিপিএল আসলেই নানা বিতর্কিত ঘটনা ঘটে। নানা কেলেঙ্কারি হয়। এমন সব আজগুবি, অভিনব কাণ্ড ঘটে, যা নিয়ে চলে রটনা, গুঞ্জন। প্রতিবারই কোনো না কোনো কারণে বিপিএল হয় বিতর্কিত। বিপিএলের গায়ে লাগে নানা কালো আঁচড়। এবারও আসর শুরুর আগেও ব্যতিক্রম হলো না।
খেলা মাঠে গড়ানোর আগে হুট করে এক দলের মালিকের দল পরিচালনা না করার ঘটনায় বিস্মিত সবাই। ওই ঘটনার মধ্য দিয়ে খেলা মাঠে গড়ানোর আগেই প্রশ্নবিদ্ধ হলো বিপিএল ২০২৫-২০২৬।
প্রশ্ন উঠলো, আগেরবার ফ্র্যাঞ্চাইজি নির্বাচন নিয়ে কতই না কথা হলো। নানা সমালোচনা। হাজারো তীর্যক, নেতিবাচক কথাবার্তা। এবারও দেখি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের সেই একই অবস্থা। খেলা শুরুর আগে এক দল সরে গেল। বাকি যে ৫ দল থাকলো, তাদের মালিকরা কী করবে? সেটাই দেখার। সে প্রশ্ন সামনে রেখেই আজ ২৬ ডিসেম্বর পুণ্যভূমি সিলেটে পর্দা উঠছে এবারের বিপিএলের।
সেই শুরু থেকে বিপিএল হয়ে আছে অব্যবস্থাপনার এক আসর। এমন এক আসর, যাতে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, অদ্ভুত কাণ্ডই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শুরুতে প্রতিযোগিতার ফরম্যাট, নকআউট পর্বে কে কার সঙ্গে খেলবে-এসব নিয়ে ছিল নানা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা। সঙ্গে ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক পরিশোধে গড়িমসি। পারিশ্রমিক পেতে ক্রিকেটারদের নাভিশ্বাস।
আর দলগুলোর কথা দিয়ে কথা না রাখাই প্রথম থেকে বিপিএলে রীতি হয়ে আছে। সেই পারিশ্রমিক নিয়ে অব্যবস্থাপনা কাটেনি। বিসিবি নানা ভাবে নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে পেমেন্ট পরিশোধের সমুদয় দায়িত্ব নিয়েও ক্রিকেটার, কোচিং ও সাপোর্ট স্টাফের পারিশ্রমিক পরিশোধের অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা বন্ধ করতে পারেনি। গতবারও রাজশাহী আর চট্টগ্রাম পারিশ্রমিক পরিশোধে চরম গড়িমসি করে নানা সমালোচনার মধ্যে পড়েছে।
শুধু ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ আর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডারদের পারিশ্রমিক পরিশোধ নিয়েই অব্যবস্থাপনা হয়নি। হোটেল বিল পরিশোধ না করার ঘটনাও ঘটেছে। পারিশ্রমিক না পেয়ে প্র্যাকটিস বয়কট, ভিনদেশি ক্রিকেটারদের ম্যাচ খেলতে মাঠে না যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে আগের বার।
মনে হচ্ছিল এবার বুঝি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের পাওনা পরিশোধের অনিয়ম দূর হবে। কিন্তু হায়! এবার আবার নতুন ঘটনা। ক্রিকেটারদের পাওনা পরিশোধ করতে না পারার পাশাপাশি দল পরিচালনায় অপারগতা প্রকাশের ঘটনাও ঘটেছে। খেলা শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে দল পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা চট্টগ্রামের ফ্র্যাঞ্চাইজির। বাধ্য হয়ে বিসিবি তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক, সাবেক নির্বাচক ও বর্তমানে হেড অব গেম ডেভেলপমেন্ট হাবিবুল বাশার সুমনকে টিম ডিরেক্টর আর মিজানুর রহমান বাবুলকে হেড কোচ করে দল পরিচালনার সমুদয় দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে।
এ ঘটনার রেশ না মিটতেই দলের সঙ্গে থাকা এক নামধারি কর্মকর্তার বাজে আচরণের প্রতিবাদে প্র্যাকটিস না করে হোটেলে ফিরে যান নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হেড কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন।
কাজেই এবারও মাঠের ক্রিকেট শুরুর আগেই বিপিএল নিয়ে নানা কথা, গুঞ্জন। খেলা মাঠে গড়ানোর পর কী হবে, কে জানে!
বিপিএলে প্রথম দিন যথারীতি দুটি ম্যাচ। উদ্বোধনী খেলায় অংশ নেবে স্বাগতিক ও মেহেদী হাসান মিরাজের সিলেট টাইটান্স। তাদের প্রতিপক্ষ নাজমুল হোসেন শান্তর রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
খেলা শুরু হবে বেলা ৩টায়। যেহেতু শুক্রবার জুমার নামাজের জন্য টস ও খেলা দেরিতে শুরু হয়, এবারও তাই হবে। তারপর উদ্বোধনী পর্বের একটি ছোট আনুষ্ঠানিকতার জন্য খেলা শুরু হবে বিকেল ৩টায়।
আর সন্ধ্যার ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে। ওই খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে চট্টগ্রাম রয়্যালস আর নোয়াখালী এক্সপ্রেস।
এআরবি/এমএমআর/জেআইএম