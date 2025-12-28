এসএ টি-টোয়েন্টি
৪৯ রানে অলআউট মিলারের দল
টি-টোয়েন্টির নতুন মৌসুমে বোল্যান্ড পার্কে পার্ল রয়্যালসের দুর্দিন নেমে এসেছে। গত আসরে এই ভেন্যুতে অপরাজিত থাকলেও এবার ঘরের মাঠে তিনবারের ফাইনালিস্ট সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের কাছে তারা একেবারেই দাঁড়াতে পারেনি।
টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বনিম্ন ৪৯ রানে অলআউট হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়ে ডেভিড মিলারের দল। বড় ব্যবধানে জিতে বোনাস পয়েন্টসহ টেবিলের শীর্ষে উঠে যায় ইস্টার্ন কেপ।
২০২৪ সালে এই ইস্টার্ন কেপের বিপক্ষেই প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের ৫২ রান ছিল এতদিন সর্বনিম্ন।
আগে ব্যাট করে জনি বেয়ারস্টো ও কুইন্টন ডি ককের ৬৬ রানের উদ্বোধনী জুটিতে ভালো শুরু পায় অতিথিরা। পরে ম্যাথু ব্রিজকে ও জর্ডান হারমানের ৭৩ রানের জুটিতে ৪ উইকেটে ১৮৬ রান তোলে তারা, যা এই মাঠে তৃতীয় সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর।
জবাবে দুই ওভারেই ৭ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ধসে পড়ে পার্ল। মার্কো জানসেন ও আনরিখ নরকিয়ার তোপে ১২ ওভারের আগেই গুটিয়ে যায় ইনিংস। নরকিয়া ৪ উইকেট নেন, মিলনে ও রত্নায়েকে পান দুটি করে।
আইএন