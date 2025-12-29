সাকিবের সঙ্গে কী কথা হলো তাসকিনের
সাকিব আল হাসান দেশের বাইরে দেড় বছর ধরে। রাজনৈতিক কারণে আপাতত দেশে ফেরার সম্ভাবনাও নেই তার। ফলে দেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে সাকিবের এখন মাঝেমধ্যে দেখা হয় বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে। আইএল টি-টোয়েন্টিতে সাকিবের সঙ্গে দেখা হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদের।
বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শেষে আজ সোমবার বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালস শিবিরে যোগ দিয়েছেন তাসকিন। অনুশীলন শেষে নানা বিষয়ে কথা বলার মধ্যে সাকিবের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রসঙ্গেও প্রশ্নের উত্তর দেন এই পেসার।
তাসকিন বলেন, ‘সাকিব ভাইয়ের সাথে দুইদিন টি-টেনে দুইদিন আর দুইদিন আইএলে দেখা হয়েছিল। সাকিব ভাইদের টিম আবুধাবিতে ছিল। আমরা তো দুবাইয়ে ছিলাম, পরে মাঠের বাইরে আর দেখা হয়নি। কিন্তু যতটুকু দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, অনেকদিন পরে ভালো লেগেছে।’
সাকিবের ফিটনেস কেমন দেখলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তাসকিন বলেন, ‘ফিটনেসের দিক থেকে দেখলে, একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর...তবে সাকিব ভাইয়ের এখন ফিটনেস আর থেকেও বড় জিনিস গেম অ্যাওয়ারনেস। যেটা অনেক ইম্প্যাক্ট পড়ে যেকোনো টিমের জন্য। অনেক অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ, ৪০০ এর উপরে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা একজন প্লেয়ার। এটা আসলে যেকোনো টিমের জন্যই এটা পজিটিভ সাইড। আমি যদিও বাংলাদেশ টিমে, এটা তো আমার কন্ট্রোলে নাই। বাট উনার মতো প্লেয়ারকে সবাই টিমে পেতে চায়।’
ঢাকার প্রথম ম্যাচে ছিলেন না তাসকিন। তখন নানা গুঞ্জন ছড়ায়। সেসবের জবাবে এই পেসার বলেন, ‘এ নিয়ে আপনারা ভুল তথ্য পেয়েছেন হয়তো। আসলে ৪২ দিন পর দেশে ফিরে দেখি আমার ছেলে অসুস্থ। তখন টিম ম্যানেজমেন্টকে জানাই যে এক ম্যাচ পরে যোগ দেবো।’
