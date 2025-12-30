গেইলের ছক্কার রেকর্ড এখন তামিমের
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল সোমবার নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে হারিয়ে বিপিএলের চলতি আসরে দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স।
৬ উইকেটের জয়ে দিনে ব্যাট হাতে দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২৯ রান করেছেন তানজিদ হাসান তামিম। এই ইনিংস খেলার পথে ক্রিস গেইলের ছক্কার রেকর্ড ভেঙেছেন এই বাঁহাতি ওপেনার।
এদিন ২৯ রানের ইনিংসে ৪টি চার ও একটি ছক্কা মেরেছেন তামিম। এই ছক্কার সাহায্যে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের মাঠে এক বছরে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন তামিম।
বাংলাদেশের মাটিতে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ৪৮ ছক্কা হাঁকিয়েছেন তামিম। এর আগে ২০১৭ সালে ৪৭ ছক্কা মারা গেইল ছিলেন এই তালিকার শীর্ষে।
রংপুরের জার্সিতে ২০১৭ সালের বিপিএলে মাত্র ১১ ইনিংসে ৪৭টি ছক্কা মেরেছিলেন গেইল। বিপিএলের এক আসরে এখনও সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড সেটি। গেইলকে ছাড়িয়ে যেতে তামিমের লেগেছে ২৪ ইনিংস।
