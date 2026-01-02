এক লাখ টাকা বোনাস পাচ্ছেন রিপন, বাকিরা কে কত?
বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) বৃহস্পতিবার রাতে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর জয় পেয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। সুপার ওভারে এই জয়ে দলটির নায়ক রিপন মন্ডল। এক লক্ষ টাকা বোনাস পাচ্ছেন তিনি। এছাড়া দলের বাকিরাও রংপুরের বিপক্ষে জয়ের পর বোনাস পাচ্ছেন। শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটা নিশ্চিত করেছে রাজশাহী।
গতকাল (বৃহস্পতিবার) মূল ম্যাচের শেষ ওভারে রংপুরের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৭ রান। সেটা এক পর্যায়ে দাঁড়ায় ২ বলে ১ রান। পঞ্চম বলে নুরুল হাসান সোহানকে ফেরান রিপন। আর শেষ বলে করেন দুর্দান্ত ইয়র্কার, সেটা মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ব্যাটে লাগালেও দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ে রানআউট হলে ম্যাচ সমতায় শেষ হয়।
এরপর সুপার ওভারেও দুর্দান্ত বোলিং করেন রিপন। কোনো বাউন্ডারি আদায় করতে পারেননি রংপুরের ব্যাটাররা। এবার ৭ রানের লক্ষ্য ৩ বলেই পেরিয়ে যায় রাজশাহী। এর আগে মূল ম্যাচের প্রথম ইনিংসে রাজশাহীর ব্যাটিং ছিল শাহিবজাদা ফারহানময়। ৪৬ বলে ৬৫ রান করেন তিনি।
বোনাসের বড় অঙ্ক পাচ্ছেন এই তিনজন। রিপন মন্ডলকে দেওয়া হচ্ছে এক লাখ টাকা বিশেষ বোনাস। পাশাপাশি এস এম মেহেরব হাসান এবং সাহিবজাদা ফরহানকে ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।
আর বাকি খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং সাপোর্ট স্টাফসহ দলের প্রতিটি সদস্যকে ১৫ হাজার টাকা করে বোনাস দেওয়া হবে। দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও পেশাদার পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।
এসকেডি/এমএমআর/জেআইএম