যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলে জায়গা পেলেন যারা

যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলে জায়গা পেলেন যারা
আসন্ন অনুর্ধ্ব'১৯ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এই দলেও জায়গা হয়নি অলরাউন্ডার দেবাশীষ বিশ্বাস দেবার। বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন আজিজুল। তরুণ অলরাউন্ডারের ডেপুটি হিসেবে থাকছেন ওপেনার জাওয়াদ।
গত এশিয়া কাপের দল থেকে একটি পরিবর্তন এনেছেন নির্বাচকরা। পেসার মোহাম্মদ সবুজের জায়গায় স্কোয়াডে নেয়া হয়েছে আল ফাহাদকে। এ ছাড়া বাকি ১৪ জনই এশিয়া কাপের দলে রয়েছেন। স্কোয়াডে না থাকলেও স্ট্যান্ডবাইতে রাখা হয়েছে সবুজকে। ডানহাতি পেসার ছাড়াও আব্দুর রহিম, দেবাশীষ সরকার, রাফি উজ জামান রাফি, ফারহান শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ আলিফ, সানজিদ মজুমদার স্ট্যান্ডবাই হিসেবে আছেন।
১৬ দলের বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে বাংলাদেশ। যেখানে আজিজুলদের প্রতিপক্ষ ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং নিউজিল্যান্ড। ১৭ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। পরবর্তীতে ২০ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ড ও ২৩ জানুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে খেলতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৫ জানুয়ারি শুরু হওয়া যুব বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে ৬ ফেব্রুয়ারি।
যুব বিশ্বকাপের জন্য বাংলাদেশের স্কোয়াড— আজিজুল হাকিম তামিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ-অধিনায়ক), সামিউন বশির রাতুল, শেখ পারভেজ জীবন, রিজান হোসেন, শাহরিয়া আল আমিন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ফরিদ হাসান ফয়সাল, কালাম সিদ্দিকী অ্যালিন, রিফাত বেগ, সাদ ইসলাম রাজিন, আল ফাহাদ, শাহরিয়া আহমেদ এবং ইকবাল হোসেন ইমন।
স্ট্যান্ডবাই— আব্দুর রহিম, দেবাশীষ সরকার, রাফি উজ জামান রাফি, ফারহান শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ আলিফ, সানজিদ মজুমদার এবং মোহাম্মদ সবুজ।
