  2. খেলাধুলা

ফুটবলের গোলমেশিনের সঙ্গে ক্রিকেটের রানমেশিনের সাক্ষাৎ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫১ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
ফুটবলের গোলমেশিনের সঙ্গে ক্রিকেটের রানমেশিনের সাক্ষাৎ

নতুন বছরের শুরুতে ফুটবলের গোল মেশিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ক্রিকেটের রান মেশিন। ম্যানচেস্টার সিটির স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ড ও ভারতের অধিনায়ক শুভমান গিলের দেখা হয়েছে নাইকির একটি ইভেন্টে।

নাইকির সাদা আউটফিটে দেখা গেছে দুজনকে সেখানে। দুজনের কুশল বিনিময়ের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

সিটির স্ট্রাইকার হালান্ড এক জোড়া বুট উপহার দিয়ে চমকে দেন শুভমান গিলকে। গিলকে উপহার দেওয়া বুটটিতে অটোগ্রাফ দেন হালান্ড। নওরোজিয়ান তারকার কাছ থেকে এই উপহার পেয়ে বেশ আবেগাপ্লুত দেখা যায় গিলকে।

হালান্ডের সঙ্গে এটাই প্রথম সাক্ষাৎ নয় গিলের। ২০২৩ সালে ম্যানচেস্টার ডার্বির এফএ কাপ ফাইনাল দেখতে গুজরাট টাইটান্সের তারকা বিরাট মাঠে গিয়েছিলেন কোহলিকেসহ।

সে সময় তিনি ইতিহাদ স্টেডিয়াম ঘুরে দেখার সুযোগ পান এবং ট্রেবল জয়ের উদযাপনের সময় হালান্ড ও কেভিন ডি ব্রুইনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। তখন গিল যুক্তরাজ্যে ছিলেন। কারণ তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতের স্কোয়াডে ছিলেন। যেখানে ভারত পরাজিত হয়।

২০২৫ সাল শুভমান গিলের জন্য ছিল চরম উত্থান-পতনের বছর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক রান করে তিনি বছর শেষ করেন এবং রোহিত শর্মার কাছ থেকে টেস্ট ও ওয়ানডে দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন।

তবে বছরের শেষটা তার জন্য হতাশাজনক। কেননা, ঘরের মাঠে হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা হয়নি তার। স্কোয়াড ঘোষণার আগপর্যন্ত তিনি ছিলেন সহ-অধিনায়ক। এবং বিবেচিত হচ্ছিলেন দলের অংশ হিসেবেই।

২০২৬ সালের শুরুতে শুভমান গিল পাঞ্জাবের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন। এরপর ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজে আবার জাতীয় দলে ফিরবেন তিনি।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।