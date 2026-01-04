কলকাতা চাইলেও মোস্তাফিজকে যেতে দেবে না বিসিবি
আইপিএল খেলার জন্য মোস্তাফিজুর রহমানকে দেওয়া অনাপত্তিপত্র প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এছাড়া পুনরায় কলকাতা নাইট রাইডার্স চাইলেও মোস্তাফিজকে আর ছাড়বে না বিসিবি। বোর্ডের একজন পরিচালক এটা নিশ্চিত করেছেন।
নিলাম থেকে মোস্তাফিজকে ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে দলে ভেড়ায় কলকাতা নাইট রাইডার্স। যেটা বাংলাদেশি হিসেবে আইপিএলে সর্বোচ্চ দামে বিক্রির রেকর্ড। তবে গতকাল শনিবার উগ্রপন্থিদের হুমকির মুখে বিসিসিআইয়ের নির্দেশে নিরাপত্তা ইস্যুতে মোস্তাফিজকে স্কোয়াড থেকে বাদ দেয় কলকাতা।
এরপর বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে আসে। এরপর আজ জরুরি মিটিং করে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তন করার জন্য আইসিসিকে চিঠি দেয় বিসিবি।
একই সঙ্গে বোর্ড পরিচালকরা একমত হয়ে আইপিএলে মোস্তাফিজের অনাপত্তিপত্র প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেন। কলকাতা ফের আগ্রহ দেখালেও মোস্তাফিজকে কোনোভাবে আইপিএলে পাঠাবে না বিসিবি।
