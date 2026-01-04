মোস্তাফিজকে বাফুফে সভাপতি, ‘পুরো জাতি তোমার পাশে আছে’
আইপিএলের এবারের আসরের (উনিশতম) জন্য বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। তবে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের টানাপড়েনের জের হিসেবে ওই দেশের উগ্রপন্থীদের হুমকির মুখে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কেকেআর।
রোববারের এই ঘটনার পর থেকে তোলপাড় বাংলাদেশের ক্রিকেট অঙ্গন। ক্রীড়াঙ্গনের মানুষরা নানাভাবে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। চলছে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড়। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এরই মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দল ভারতে যাবে না।
ভারতীয় দলটির মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। রাজনৈতিক কারণে মোস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ায় তিনি হতাশ। তাবিথ আউয়ালের ফেসবুক স্ট্যাটাস পুরোপুরি তুলে দেওয়া হলো-
‘কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের দলের জন্য মোস্তাফিজুর রহমানকে নির্বাচন করা সত্ত্বেও, কেবল রাজনৈতিক চাপের কারণে তাকে আইপিএল ২০২৬ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত হতাশ।’
‘মোস্তাফিজ একজন বিশ্বমানের অ্যাথলেট যিনি নিজের দক্ষতা ও পারফরম্যান্স দিয়ে সেখানে জায়গা করে নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র তার জাতীয়তার কারণে তাকে লক্ষ্যবস্তু করা একজন খেলোয়াড়ের প্রতি অবিচার এবং অসহিষ্ণুতার চরম বহিঃপ্রকাশ, যা ক্রিকেটের মতো জেন্টলম্যানস গেমে মোটেও কাম্য নয়।’
‘আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এবং বিসিসিআই-এর প্রতি আহ্বান জানাই, খেলাধুলাকে রাজনীতিকরণ করা বন্ধ করুন। খেলাধুলার অসীম শক্তি আছে বিভেদ ভুলে মানুষকে এক করার। একে বিভাজনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে, আসুন একে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও শ্রদ্ধা তৈরির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করি। শক্ত থাকো মোস্তাফিজ। পুরো জাতি আজ তোমার পাশে আছে।’
আরআই/আইএইচএস/