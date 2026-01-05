  2. খেলাধুলা

এক ইনিংসে দুই রিটায়ার্ড আউট, টি-টোয়েন্টিতে অভূতপূর্ব ঘটনা

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৫৪ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
এক ইনিংসে দুই রিটায়ার্ড আউট, টি-টোয়েন্টিতে অভূতপূর্ব ঘটনা

টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একই ইনিংসে দুই ব্যাটারকে রিটায়ার্ড আউট হতে দেখা গেল। রোববার মাউন্ট মঙ্গানুইয়ের বে ওভালে সুপার স্ম্যাশে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস ও ওটাগোর ম্যাচে এই বিরল ঘটনা ঘটে।

রান তাড়া ক্রমেই কঠিন হয়ে ওঠায় নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস তাদের মিডল অর্ডারের দুই ব্যাটার জিট রাভাল ও জেভিয়ার বেলকে রিটায়ার্ড আউট করে। ১৭তম ওভারের প্রথম বলে ২৮ বলে ২৩ রান করা রাভাল মাঠ ছাড়েন। পরের ওভারে এক বল খেলে ১৩ বলে ৯ রান করা বেলও শিকার একই পরিণতির ।

সেই সময় ২৪ বলে জয়ের জন্য নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টসের প্রয়োজন ছিল ৫৮ রান। কৌশলগত এই সিদ্ধান্ত কাজে দেয়। অধিনায়ক বেন পোমারে ও স্কট কুগেলাইনের ঝরঝরে ক্যামিও ইনিংসে গতি ফেরায়। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৬ রান তোলে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টস, যা ওটাগোর স্কোরের সমান হওয়ায় ম্যাচটি টাই হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে উইকেট বাঁচানোর চেয়ে দ্রুত রান তোলাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় রিটায়ার্ড আউট কৌশলটি ক্রমেই বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও ২০১০ সালে পাকিস্তানের শহীদ আফ্রিদি প্রথম টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটার হিসেবে রিটায়ার্ড আউট হয়েছিলেন, তবে ২০২২ সালের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের অশ্বিন এই কৌশলকে ব্যাপক আলোচনায় নিয়ে আসেন।

এর পর থেকে এখন পর্যন্ত ৫৬ জন ব্যাটার টি–টোয়েন্টিতে রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন। তবে একই ইনিংসে দুই ব্যাটারকে রিটায়ার্ড আউট করার ঘটনা এই প্রথম, যা রোববারের ম্যাচটিকে ইতিহাসে বিশেষ জায়গা করে দিয়েছে।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।