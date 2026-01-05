‘মোস্তাফিজ বিন্দাস আছেন’
মোস্তাফিজুর রহমান মানসিকভাবে কেমন আছেন, এই প্রশ্ন এখন প্রায় সবার৷ যেভাবে তাকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাতে মানসিকভাবে ধাক্কা খেতেই পেরেন। তবে রংপুর রাইডার্স অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান জানালেন, ফিজ বিন্দাস আছেন।
গত ১৬ ডিসেম্বর আইপিএলের নিলামে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাকে কিনে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে শনিবার মোস্তাফিজকে আইপিএলে বাদ দিতে নির্দেশ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড। সেই ঘটনার জের ধরেই ভারতের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তবে রোববার বিপিএলের ম্যাচে এগুলোর ছাপ পড়তে দেননি মোস্তাফিজ।
ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ৪ ওভারে মাত্র ২৩ রান খরচায় ১ উইকেট নেন তিন। শেষ ওভারে ডিফেন্ড করেন ১০ রানও।
এমন পারফরম্যান্সের পর স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তাকে নিয়েই প্রশ্ন ছিল বেশি। সোহানের কাছে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে তিনি জানান, সব সামলে বিন্দাস আছেন মোস্তাফিজ। সোহান বলেন, 'অবশ্যই ও (মোস্তাফিজ) বিন্দাস আছে। তবে একইসঙ্গে খারাপ লাগা তো থাকতেই পারে। কারণ ও যেটা ডিজার্ভ করে... আমার মনে হয় যে এর আগেও আরও বেশি ডিজার্ভ করত। অবশ্যই ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে... ইট'স ফাইন। ইটস ফাইন।'
ফিজকে প্রশংসায় ভাসিয়ে রংপুর অধিনায়ক বলেন, 'মোস্তাফিজ বিশ্বমানের বোলার। সেটাও অনেকদিন ধরে প্রুভ করে আসতেছে এবং ওই বিশ্বাসটা সবার আছে ওর উপরে। আর অবশ্যই আমার কাছে মনে হয় যে, ওরে নিয়ে বলার কিছু নাই। ও সবসময় মুগ্ধ করে।,
এসকেডি/আইএন