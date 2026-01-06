হেডের পর স্মিথের সেঞ্চুরি, সিডনি টেস্টে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া

হেডের পর স্মিথের সেঞ্চুরি, সিডনি টেস্টে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া
সিডনি টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ৩৮৪ রানের জবাবে ৩৬৬ রানে ৬ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। তখনও মনে হচ্ছিল, ইংলিশরা দারুণভাবে লড়াইয়ে আছে।
কিন্তু ট্রাভিস হেডের পর স্টিভেন স্মিথও সেঞ্চুরি করে অস্ট্রেলিয়াকে বসিয়ে দিলেন চালকের আসনে। তৃতীয় দিন শেষে ৭ উইকেটে ৫১৮ রানের পাহাড় গড়েছে অজিরা। এরই মধ্যে লিড ১৩৪ রানের।
স্টিভেন স্মিথ ক্যারিয়ারের ৩৭তম সেঞ্চুরি তুলে অপরাজিত আছেন ১২৯ রানে। তার সঙ্গে ৪২ রান নিয়ে ব্যাট করছেন বিউ ওয়েবস্টার। অস্ট্রেলিয়ার চোখ দুইশোর্ধ্ব লিডে।
এর আগে ২ উইকেটে ১৬৬ রান নিয়ে তৃতীয় দিন শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। ৯১ রানে অপরাজিত ট্রাভিস হেড তার ইনিংসটা নিয়ে যান ১৬৩ পর্যন্ত।
সিডনিতে চলমান অ্যাশেজ সিরিজে নিজের তৃতীয় সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন হেড। একই সঙ্গে তিনি হয়ে উঠলেন ম্যাথু হেইডেনের পর ঘরের মাঠে অ্যাশেজে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করা অজি ওপেনার। হেইডেন এই কীর্তি গড়েছিলেন ২০০২-০৩ মৌসুমে।
এদিন হেড আরেকটি ঐতিহাসিক মাইলফলকও ছুঁয়েছেন। তার বিধ্বংসী শতক দিয়ে তিনি স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ৯৬ বছর পুরোনো এক রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন। ১৬৬ বলে ২৪ বাউন্ডারি আর ১ ছক্কায় ১৬৩ রানের ইনিংস খেলেন হেড।
এতে করে অ্যাশেজ ইতিহাসে দ্রুততম ১৫০ রানের তালিকায় যৌথভাবে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছেন হেড। তিনি ১৫০ পূর্ণ করেন ১৫২ বলে, যেখানে ব্র্যাডম্যান ১৯৩০ সালে লর্ডসে এই কীর্তি গড়েছিলেন ১৬৬ বলে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই তালিকায় দু’বার জায়গা পাওয়া একমাত্র ব্যাটার ট্রাভিস হেড।এর আগে ২০২১ সালে ব্রিসবেনে তিনি ১৪৩ বলে ১৫০ করেছিলেন।
এমএমআর