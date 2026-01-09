বিগব্যাশ
বাংলায় উইকেট চাইলেন ওয়েড, কথা রাখলেন রিশাদ
বিপিএল ছেড়ে পুরো সময় বিগ ব্যাশ খেলছেন রিশাদ হোসেন। গত আসরে হোবার্ট হারিকেন্সে সুযোগ পেয়েও বিপিএলের জন্য খেলা হয়নি তরুণ এই লেগ স্পিনারের। তবে এবার বিগ ব্যাশকে দিয়েছেন অগ্রাধিকার। নিয়মিত করছেন পারফর্মও। অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিরুদ্ধে ৩৭ রানের জয়ে ৩ উইকেট শিকার করেছেন রিশাদ।
বিগ ব্যাশে খেলতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সতীর্থদের সঙ্গে তার তৈরি হয়েছে মধুর সম্পর্ক। সেটাই স্পস্ষ্ট হলো অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের বিপক্ষে ম্যাচে। হারিকেন্সের উইকেটকিপার ব্যাটার ম্যাথু ওয়েড উইকেট নিতে রিশাদকে বাংলায় বললেন ‘উইকেট নাও, উইকেট নাও।’ সেই অনুরোধটাও রিশাদ রাখলেন পরের বলেই।
অ্যাডিলেডের বিপক্ষে ১৮০ রানের লক্ষ্য দিয়েছে হোবার্ট। সেই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৮ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়ে অ্যাডিলেড। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে রিশাদের হাতে বল তুলে দেন হোবার্টের অধিনায়ক নাথান এলিস। ষষ্ঠ ওভারের শেষ বলের আগে ফিল্ডারের কুড়িয়ে পাঠানো বল রিশাদকে দেওয়ার আগে উইকেটকিপার ম্যাথু ওয়েড বাংলায় বলতে থাকেন – ‘উইকেট নাও, উইকেট নাও।’
ওভারের পরের বলে হ্যারি মানেনতিকে ফিরিয়ে ওয়েডের অনুরোধ রাখেন বাংলাদেশের রিশাদ। সুইপ করতে গিয়ে শর্ট ফাইন লেগে ক্যাচ দেন নিখিল চৌধুরীকে। ৩১ রানে ৫ উইকেট হারায় স্ট্রাইকার্স।
ম্যাচে আরও ২ উইকেট শিকার করেছেন রিশাদ। প্রতিপক্ষের ষষ্ঠ উইকেটটিও তুলে নেন তিনি জেমি ওভারটনক ফিরিয়ে। টার্নে পরাজিত হয়ে স্টাম্পিং হন ৮ রান করে। ব্যাটার বল মিস করার পর ভুল করেননি রিশাদকে বাংলায় অনুরোধ করা উইকেটকিপার ম্যাথু ওয়েড। ৪৮ রানে ৬ উইকেট হারায় তখন অ্যাডিলেড।
নিজের শেষ ও ম্যাচের ১৫তম ওভারে আবারও বোলিং করতে এসে উইকেটের দেখা পান। লুক উড মিডল ও লেগ স্টাম্পের মাঝামাঝি পাওয়া স্লটের বলটি উড়িয়ে মারতে গিয়ে ক্যাচ দেন ম্যাকডারমটের হাতে। ১১ রানে তাকে ফিরিয়ে ৯৩ রানে অ্যাডিলেডের ৮ উইকেটের পতন ঘটান রিশাদ।
৪ ওভার বোলিং করে ২৬ রান খরচায় ৩ উইকেট শিকার করেন রিশাদ। ৮ ম্যাচে এখন পর্যন্ত ১১ উইকেট নিয়ে আসরের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে আছেন বাংলাদেশের এই লেগ স্পিনার।
আগে ব্যাটিং করা হোবার্ট সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮০ রানের লক্ষ্য দেয় অ্যাডিলেডকে। ৯ বলে ৩৩ রান করেন মিচেল ওয়েন। এটাই হোবার্টের ইনিংসের সর্বোচ্চ ইনিংস। রেহান আহমেদ করেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৯ রান।
জবাব দিতে নেমে লিয়াম স্কট অপরাজিত ৫৮ বলে ৯১ রানের ইনিংস খেলেও জেতাতে পারেননি অ্যাডিলেডকে। কারণটা রিশাদসহ হোবার্টের বোলারদের আক্রমণে ৮ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর ১০০ রানের আগে ৯৩ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি স্ট্রাইকার্স।
৯ উইকেটে ১৪১ রান সংগ্রহ করে ম্যাথু শর্টের দল পুরো ২০ ওভার খেলে। ৭ রান খরচায় ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন রিশাদের অধিনায়ক নাথান এলিস।
আইএন