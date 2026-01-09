পাওয়ার প্লেতে নোয়াখালীর বোর্ডে ৬৬, রংপুরের প্রাপ্তি ১ উইকেট

পাওয়ার প্লেতে নোয়াখালীর বোর্ডে ৬৬, রংপুরের প্রাপ্তি ১ উইকেট
টানা হারে বিপর্যস্ত প্রথমবার বিপিএলে নাম লেখানো নোয়াখালী এক্সপ্রেস। একে একে হেরেছে ৬ ম্যাচ। তবে এবার শুরুটা ভালো করেছে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে। পাওয়ার প্লেতে ৬৬ রান যোগ হয়েছে বোর্ডে আর হারিয়েছে ১ উইকেট।
বৃহস্পতিবার (৯ জানুয়ারি) সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে নোয়াখালীকে ব্যাটিংয়ে পাঠান রংপুরের অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান।
ব্যাটিংয়ে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ২৫ রান যোগ করেন শাহাদাত হোসেন দিপু ও সৌম্য সরকার। ৮ বলে ১৪ রান করে আউট হন দিপু। ৩ চারে দারুণ শুরু করার পর মোস্তাফিজুর রহমানের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন সাজঘরে।
এরপর রংপুরের বোলারদের ওপর চড়াও হন সৌম্য ও নতুন ব্যাটার হাবিবুর রহমান সোহান। ৬ ওভার শেষে নোয়াখালীর বোর্ডে ৬৬ রান। সোহান ১২ বলে ২৯ ও সৌম্য ১৬ বলে ২২ রান করে অপরাজিত আছেন।
আইএন