‘চেহারায় কিন্তু খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে’

‘চেহারায় কিন্তু খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে’
টানা ৬ হারে বিপর্যস্ত ছিল নোয়াখালী এক্সপ্রেস। অন্যদিকে টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেবারিট রংপুর রাইডার্স। তবে সেই রংপুরকে হারিয়েই প্রথম জয় তুলে নিয়েছে নোয়াখালী।
এই ম্যাচ হারের পর রংপুরের স্পিন বোলিং কোচ মোহাম্মদ রফিকের মুখে শোনা গেলো দলের ব্যাটিং নিয়ে চিন্তার কথা। একই সঙ্গে তারকাখচিত রংপুর নোয়াখালীর বিপক্ষে হেরে যাওয়ার প্রশ্নে তিনি বলেন চেহারা দেখে খেলা হয় না।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুক্রবার রাতের খেলায় রংপুরকে ৯ রানে হারিয়েছে নোয়াখালী। প্রথমবারের মতো বিপিএল খেলতে এসে টানা ৬ হারের পর প্রথম জয়ের দেখা পেলো ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। ম্যাচ হেরে ব্যাটারদের নিয়ে দুঃশ্চিন্তার কথা শুনিয়েছেন রফিক।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘দেখেন আমাদের টার্গেট মোটামুটি ভালোই ছিল। আমরা পাওয়ার প্লেতে কিন্তু প্রতি ম্যাচে ভালো করতে পারছি না। এখানে একটু পিছিয়ে আছি। মাঝে একটু রান করলে ২-১ উইকেট গেলে আবার স্লো হয়ে যায়। ওভারঅল আমাদের ব্যাটিংটা একটু খারাপ হচ্ছে।’
রংপুর রাইডার্স মানেই একগাদা তারকার মেলা। টুর্নামেন্টের হট ফেবারিট হয়েও তারা হেরে গিয়েছে টেবিলের তলানির দলের বিপক্ষে। এ নিয়ে এই স্পিন কোচ বলেন, ‘আজকে যে আউটগুলো দেখেছেন ভুল শট চয়েজে আউট হয়েছে। আমাদের যেভাবে দল হয়েছে, চেহারায় কিন্তু খেলা হয় না, খেলা হয় মাঠে। সেখানেই আমরা পিছিয়ে আছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘এটা আসলে পার্ট অব গেইম। এটা কেউ বলতে পারবে না। দেখবেন বড় অনেক দল ছোট ছোট অনেক দলের সঙ্গে ধরা খেয়ে যায়। কোচ কিন্তু মিটিংয়ে বলেছে, দেখো ওদের হারানোর কিছু নেই। আমাদের কিন্তু হারানোর অনেক কিছু আছে।’
এসকেডি/আইএন