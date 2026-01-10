অবস্থানে অনড় বিসিবি, সোমবার আসতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

অবস্থানে অনড় বিসিবি, সোমবার আসতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যেতে চায় না বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারতে খেলতে না চেয়ে আইসিসিতে দু’বার চিঠিও দিয়েছে বিসিবি। তবে এখনও চূড়ান্ত কিছু জানায়নি বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, বিসিবি ভারতে না খেলার অবস্থানেই অনড় আছে। তারা আশা করছেন আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার আইসিসি থেকে চিঠির উত্তর পাওয়া যাবে।
শনিবার সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থার অধীনে স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ট্রফি ও জার্সি উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বুলবুল। সেখানে আইসিসির চিঠির জবাব নিয়ে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘না, আমরা এখনও কোনো উত্তর পাইনি। আমরা যতগুলো লিংক দরকার অ্যাটাচমেন্ট বা যত তথ্য দেওয়া দরকার সব আমরা দিয়েছি। আমরা অপেক্ষা করছি আইসিসি আমাদেরকে কী জানায়।’
শেষ পর্যন্ত বিসিবি তাদের অবস্থানে অনড় থাকতে পারবে কি না বা ভারতেরই অন্য ভেন্যুতে খেলার প্রস্তাব পেলে কি করবেন প্রশ্নে বুলবুল বলেন, ‘ভারতের অন্য ভেন্যুও তো ভারতই। ভেন্যু বলে তো কোনো কথা নাই। তবে আমাদের যেহেতু আপনারা জানেন যে, আমরা এই বিশ্বকাপের ব্যাপারে একক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। আমরা সরকারের আদেশ পালন করছি এবং সরকারের সাথে আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। আর যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম এখনো সেখানেই আছি।’
