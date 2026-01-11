  2. খেলাধুলা

১১৭ ধাপ পেছানো ম্যাকলসফিল্ডের কাছে হারলো শিরোপাধারী প্যালেস

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৩২ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টাল প্যালেসকে হারিয়ে মৌসুমের সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটিয়েছে নন-লিগ ম্যাকলসফিল্ড। প্যালেসকে ২-১ ব্যবধানে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে চলে গেছে ম্যাকলসফিল্ড।

প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে একটি করে গোল করেন অধিনায়ক পল ডসন ও আইজ্যাক বাকলি-রিকেটস। ওয়েন রুনির ছোট ভাই জন রুনির অধীনে খেলা ম্যাকলসফিল্ড ইংল্যান্ডের ফুটবল পিরামিডে ১১৭ ধাপ ওপরে থাকা প্রিমিয়ার লিগের দল প্যালেসকে হতবাক করে দিয়েছে।

লুক ডাফির নেওয়া বাঁকানো ফ্রি-কিক থেকে হেড করে গোল করেন ডসন। ৪৩ মিনিটে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ম্যাকলসফিল্ড। ৬০ মিনিটে বাকলি-রিকেটস দারুণ শারীরিক ভঙ্গিতে শট নিয়ে প্যালেস গোলকিপার ওয়াল্টার বেনিতেজকে ভুল পথে পাঠিয়ে ব্যবধান ২-০ করেন।

৯০ মিনিটে প্যালেসের দুর্দান্ত ফ্রি-কিকে এক গোল শোধ করেন ইয়েরেমি পিনো। ফলে শঙ্কা তৈরি হয় যোগ করা সময়ে। তবে শেষ পর্যন্ত জয় ধরে রাখে ম্যাকলসফিল্ড।

এই জয়ের মাধ্যমে ১৯০৮–০৯ মৌসুমের পর প্রথমবার কোনো নন-লিগ দল এফএ কাপের বর্তমান শিরোপাধারীকে বিদায় করলো। উল্লেখ্য, সেই মৌসুমে ক্রিস্টাল প্যালেসই উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে হারিয়েছিল। তৃতীয় রাউন্ডে শেষবার শিরোপাধারী দল বিদায় নিয়েছিল ২০১৮ সালে, আর্সেনাল।

