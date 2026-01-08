‘মনে হচ্ছিল আমাকে যেন সাগরের মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে’

‘মনে হচ্ছিল আমাকে যেন সাগরের মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে’
বিপিএলের এবারের আসর শুরুর মাত্র একদিন আগে মালিকানা বদলে যায় চট্টগ্রাম রয়্যালসের। আগের মালিকপক্ষ সরে গেলে বিসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজিটির দায়িত্ব নেয়। এরপর হাবিবুল বাশারকে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর আর নাফিস ইকবালকে চট্টগ্রামের ম্যানেজারের দায়িত্ব দেয়। শেষ মুহূর্তে দলে যোগ দিয়ে কিভাবে সব গুছিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সেগুলোই শুনিয়েছেন নাফিস।
বৃহস্পতিবার সিলেটের টিম হোটেলের লবিতে নাফিস ইকবাল বলেন, ‘আমি আসলে প্রথম ম্যাচের ঠিক দুই-তিন ঘণ্টা আগে এসেছিলাম। একদিন আগে ফোন করা হয়েছিল বিসিবি থেকে এবং বলছিল যে এরকম এই অবস্থা, দায়িত্ব নিতে হবে। আমি আসলে বিরতিতে ছিলাম, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। বিপিএলে কাজ করার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু যখন বোর্ড থেকে বলছে, ভাবলাম চাকুরিজীবী (বিসিবির) হিসেবে করি। এটা চ্যালেঞ্জিং ছিল যখন আসি। মানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমাকে যেন সাগরের মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
নাফিস এরপর শোনান, পুরো দলকে এক জায়গায় আনতে দিনরাত কাজ করতে হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আগে যেটা ছিল, কী ছিল এটাও কিন্তু জানা ছিল না। সেখান থেকে এসে প্রথম ম্যাচটা খেলার পর সময়টা (পরের ম্যাচের) কম ছিল। যখন ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা থাকে, সেই হিসেবে সময় অনেক কম ছিল। এর সঙ্গে টেকনিক্যাল দিক থেকে যদি বলি টিমের ভারসাম্য ওইভাবে ছিল না। ভালো বোলিং আক্রমণ ছিল কিন্তু ব্যাটিংয়ে ঘাটতি। এরপর বাইরে থেকে ব্যাটার আনার কাজ শুরু করেছি। অন্যান্য টিম যেটা এক দেড় মাস ধরে পেয়েছে, আমাদের ওইটা তিন-চার দিনের মধ্যে করতে হয়েছে। রাতদিন কাজ করতে হয়েছে। আমি, সুমন ভাই (হাবিবুল বাশার সুমন), আরও যারা ছিল অনেকের অনেক রাত ঘুমহীন কেটেছে। আগে যারা নিয়েছিল, তাদের প্রতি অসম্মান করছি না। কিন্তু আগের যে সেটআপ ছিল, তা পালটে নতুন যে সেটআপ ঢুকেছে, তাদেরকে বোঝাতে হচ্ছিল। যেটা খুব কঠিন ছিল।’
নাফিস-সুমনদের পরিশ্রম যে কাজে লেগেছে, এটা পয়েন্ট টেবিল দেখলেই বোঝা যায়। এর আগে দলের হেড কোচ থেকে ক্রিকেটার সবাই বলেছেন, বিসিবি দায়িত্ব নেওয়ার পর তারা পুরো রিল্যাক্স হয়ে খেলতে পারছেন। ৬ ম্যাচে ৪ জয়ে টেবিলের শীর্ষে চট্টগ্রাম। সমান পয়েন্ট নিয়ে রংপুর অবশ্য তাদের ঘাড়েই নিঃশ্বাস ফেলছে। তবে রানরেটে এগিয়ে থাকায় শীর্ষে চট্টগ্রাম।
