আফ্রিকা কাপ অব নেশনস
চ্যাম্পিয়নদের পতন, সালাহর গোলে সেমিফাইনালে মিশর
আরও একবার স্কোরশিটে নাম তুললেন মোহাম্মদ সালাহ। আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে রোমাঞ্চকর ও ঘটনাবহুল ম্যাচে ৩-২ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে নাম লিখিয়েছে মিশর।
ম্যাচ মাঠে গড়ানোর ৪ মিনিটের মধ্যেই ওমর মারমুশ গোল করে এগিয়ে নেন মিশরকে। পুরো ম্যাচে আর পিছিয়ে পড়তে হয়নি দলটিকে।
তবে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় দেয় আইভরি কোস্টও। প্রতিপক্ষকে ছাড় না দেওয়ার মানসিকতায় একেবারে ছিটকে যায়নি ম্যাচ থেকে। ৩২ মিনিটে রামি রাবিয়ার হেড থেকে আরেকবার এগিয়ে যায় মিশর।
বিরতির আগে ৪০ মিনিটে আহমেদ ফাতুহর আত্মঘাতী গোলে আশা জাগে আইভরিয়ানদের। কিন্তু খুব দ্রুতই সালাহ গোল করে আবার দুই গোলের ব্যবধান ফিরিয়ে আনেন সাতবারের চ্যাম্পিয়নদের জন্য। দ্বিতীয়ার্ধের ৫২ মিনিটে গোলটি আসে সালাহর পা থেকে।
৭৩তম মিনিটে গুয়েলা দুয়ের ব্যাকহিল গোলে নাটকীয় উত্তেজনা ফিরে আসে ম্যাচে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর কোনো প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারেনি আইভরি কোস্ট।
এই জয়ের ফলে মিশরের জার্সিতে সালাহর প্রথম মহাদেশীয় শিরোপা জয়ের স্বপ্ন এখনও বেঁচে রইল। এখন তিনি দলকে নিয়ে তানজিয়ারে যাবেন, যেখানে বুধবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন সেনেগালের। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ফাইনালে এই সেনেগালের কাছেই হেরেছিল মিশর।
আইএন