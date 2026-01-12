ভলফসবুর্গের জালে বায়ার্নের ৮ গোল

ভলফসবুর্গের জালে বায়ার্নের ৮ গোল
শীতকালীন বিরতির পর বুন্দেসলিগায় ফিরেই শক্তির জানান দিলো বায়ার্ন মিউনিখ। রোববার অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ভিএফএল ভলফসবুর্গকে ৮-১ গোলে বিধ্বস্ত করে লিগ টেবিলের শীর্ষে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করলো বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
ম্যাচে দুটি আত্মঘাতী গোলের পাশাপাশি ম্যাচসেরা মাইকেল অলিসে জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক বনে যান।
ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় বায়ার্ন। পঞ্চম মিনিটে লুইস দিয়াজের কাটব্যাক থেকে বল নিজেদের জালে জড়িয়ে দেন ভলফসবুর্গ ডিফেন্ডার কিলিয়ান ফিশার।
এটি ছিল টানা তিন ম্যাচে ভলফসবুর্গের আত্মঘাতী গোল, যা বুন্দেসলিগায় নতুন রেকর্ড। তবে ১৩ মিনিটে দজেনান পেইচিনোভিচের গোলে সমতায় ফেরে সফরকারীরা।
৩০ মিনিটে অলিসের ক্রস থেকে হেডে গোল করে বায়ার্নকে আবারও এগিয়ে দেন লুইস দিয়াজ। বিরতির আগে বাঁকানো শটে নিজের অষ্টম লিগ গোলটি করেন অলিসে।
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মরিটজ ইয়েনজের আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান বাড়ে। এরপর বদলি রাফায়েল গুয়েরেইরো ও লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হ্যারি কেইনের জোড়া আঘাতে মাত্র ৮০ সেকেন্ডে ম্যাচ কার্যত শেষ হয়ে যায়।
৭৬ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে অলিসে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে সিলমোহর বসান। শেষদিকে বদলি লিওন গোরেতজকার গোলে বায়ার্নের সবচেয়ে বড় জয় নিশ্চিত হয়।
এই জয়ে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা বায়ার্ন দ্বিতীয় স্থানে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের চেয়ে ১১ পয়েন্টে এগিয়ে রইল।
আইএন