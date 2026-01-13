অবসরের ঘোষণা অস্ট্রেলিয়া তারকার

অবসরের ঘোষণা অস্ট্রেলিয়া তারকার
ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে খেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া নারী দলের অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। ওয়ানডে ও দিবা-রাত্রির ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিলেও খেলবেন না টি-টোয়েন্টিতে। বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ব্যাঘাত না ঘটাতে সংক্ষিপ্ত সংস্করণে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
২০১০ সালে ১৯ বছর বয়সে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় হিলির। যে সময়ের মধ্যে অবসরের কথা তিনি বলেছেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী সেটা হলে ক্যারিয়ার শেষে ১৬২ টি-টোয়েন্টি, ১২৬ ওয়ানডে ও ১১ টেস্ট ম্যাচ খেলবেন তিনি।
২০২৩ সালে মেগ ল্যানিংয়ের অবসরের পর অস্ট্রেলিয়ার পূর্ণকালীন অধিনায়ক হন হিলি। অধিনায়ক হিসেবে তার অন্যতম সেরা অর্জন ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাল্টি-ফরম্যাট অ্যাশেজে ১৬-০ তে স্বাগতিকদের হোয়াইটওয়াশ করা।
২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২৫ সালের নারী বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া হিলির নেতৃত্বে সেমিফাইনালে পৌঁছায়।
অবসরের ঘোষণায় হিলি বলেন, ‘এই ভারতের সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার জন্য আমার শেষ সিরিজ হবে। এতে মিশ্র অনুভূতি কাজ করছে। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা আমার জন্য সবসময়ই গর্বের, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে যে প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা আমাকে চালিত করেছিল, তা আর আগের মতো নেই। সময়টা ঠিক মনে হচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি এই বছরের টি-বিশ্বকাপে যাচ্ছি না এবং তাই ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও থাকছি না। তবে ওয়ানডে ও টেস্টে অধিনায়ক হয়ে দেশের হয়ে শেষ সিরিজটি খেলতে আমি উচ্ছ্বসিত।’
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ হিলির ক্রিকেটে অবদানের প্রশংসা করে তাকে ‘সব সময়ের একজন সেরা আক্রিকেটার’ বলে উল্লেখ করেছেন এবং মাঠের ভিতরে ও বাইরে তার প্রভাবকে প্রশংসা করেছেন।
আইএন