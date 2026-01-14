খালেদা জিয়ার স্মরণে বিসিবির দোয়া মাহফিল

  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ০২:৪১ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ (বুধবার) বিকেল সাড়ে চারটায় মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ডাইনিং হলে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

দোয়া মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হবে। এতে বিসিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিত থাকবেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বেগম খালেদা জিয়া। এরপর তাঁর স্মরণে বিপিএলে একদিন খেলা বন্ধ রাখে বিসিবি।

