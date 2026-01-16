নেপালের বিশ্বকাপ অভিযানে অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বকাপজয়ীর সংযোজন
অস্ট্রেলিয়ার ২০০৩ বিশ্বকাপজয়ী পেসার ইয়ান হার্ভেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বোলিং পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে নেপাল। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই আসরে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি।
নেপালের বর্তমান প্রধান কোচ ও আরেক সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার স্টুয়ার্ট ল–এর সঙ্গে কাজ করবেন। এর আগে ৫৩ বছর বয়সী হার্ভি এর আগে গ্লস্টারশায়ারের কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৭৩ ওয়ানডে ম্যাচ খেলা হার্ভে শিকার করেছেন ৮৫ উইকেট। ব্যাট হাতে করেছেন ৭১৫ রান। ছিলেন ২০০৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের সদস্য ।
টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে অলরাউন্ডার হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন হার্ভে। নিচের দিকে কার্যকর হার্ড হিটিং ব্যাটিংয়েও তার সুনাম ছিল। টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে খেলেছেন ৫৪টি ম্যাচ। ৫২ উইকেট শিকারের পাশাপাশি ব্যাট হাঁতে করেছেন ১৪৭০ রান।
২০০৩ সালে ইংল্যান্ডের রেভ্যুলশনারি টি-টোয়েন্টি কাপের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান ছিলেন তিনি। এরপর ২০০৭ সালে প্রথম ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগ (আইসিএল) আসরে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন।
নেপাল তাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ৮ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচই তারা এই ভেন্যুতে খেলবে।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেপাল চারটি ম্যাচ খেললেও কোনো ম্যাচে জয় পায়নি, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিপক্ষে তারা লড়াকু পারফরম্যান্স দেখিয়েছিল।
আইএন