নাজমুলের উচিত মুখোমুখি হয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া, বলছেন বিপিএল সদস্য সচিব

ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৩ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেটারদের নিয়ে আপত্তিকর মন্ত্যব্য করে বিপিএলকেই শঙ্কার মুখে ফেলে দিয়েছিলেন বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। ক্রিকেটার সংগঠন কোয়াব তার পদত্যাগ দাবি তুলে ক্রিকেটই বয়কট করে। এরপর প্রথমে নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে অব্যাহতি ও পরে মাঝরাত পর্যন্ত ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনা করে এই দ্বন্দ্বের নিরসন করে বিসিবি। যেখানে মুখ্য ভূমিকা রাখেন বিসিবি পরিচালক ও বিপিএলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু। তিনি মনে করেন, নাজমুল ইসলামের সামনে এসে নিজ মন্তব্যের ব্যাখা দেওয়া উচিত।

আজ শুক্রবার বিপিএলে দুই ম্যাচের বিরতির সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মিঠু। সেখানে নাজমুলকে চিঠি পাঠানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি যোগাযোগ করেছি, উনার (নাজমুল) সঙ্গে কথা বলেছি। তাকে বলেছি এরকম পরিস্থিতি এখন যেটা হয়েছে। উনার তো কালকে ১১টা পর্যন্ত উনার উত্তর দেওয়ার সময় আছে। আমরা তার উত্তরের অপেক্ষায় আছি।’

তবে মিঠু মনে করেন নাজমুলের এগুলোর মুখোমুখি হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ‘বিষয়টির মুখোমুখি হয়ে সামনে এসে তার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। এই মন্তব্যের কারণে আমরা একদিন খেলা মিস করেছি, অনেক কিছু ঘটেছে। আজও যদি খেলা না হতো, বিপিএলই ঝুঁকির মুখে পড়ত। এতে দর্শকরাও কষ্ট পেয়েছেন, সবাই সমস্যায় পড়েছি। আমি খেলোয়াড়দের প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ গতকাল রাত ১০টার দিকে আমরা সমাধানে পৌঁছাতে পেরেছি—এটাই সবচেয়ে ভালো ফল।’

গতকাল বিসিবি থেকে নাজমুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভবই হয়নি। এমন ঘটনা বিসিবির জন্য বিব্রতকর কিনা প্রশ্নে মিঠু বলেন, ‘অবশ্যই। আমি হলে হয়তো এই মন্তব্যই করতাম না।’.

আগামীকাল শনিবার সকাল ১১টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দিতে হবে নাজমুলকে। জবাব না দিলে কি হবে প্রশ্নে মিঠুর উত্তর, ‘আমাদের আমাদের যেই ডিসিপ্লিনারি কমিটি আছে ওনার চেয়ারম্যানের কাছে তো জমা দেওয়ার কথা। উনি এখন পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন। খেলোয়াড়দের সাথে আমাদের কথা হয়েছে যে, প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।’

