জীবনের কঠিন লড়াইয়ে শাপুর জাদরান
বিশ্ব ক্রিকেটে আফগানিস্তানের শুরুর দিকের তারকা পেসার শাপুর জাদরান। সাবেক এই গতিতারকা অসুস্থতা নিয়ে ভর্তি আছেন হাসপাতালে। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আছেন তিনি।
অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ও গুরুতর অবস্থায় থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পরিবার এবং আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) ।
গেল বেশ কয়েকদিন ধরেই স্বাস্থ্যের সমস্যায় ভুগছিলেন জাদরান। গত ১২ জানুয়ারি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার অসুস্থতার খবর সামনে আনেন তার ভাই ঘামাই জাদরান। এক পোস্টে শাপুরের ভাই জানিয়েছিলেন, জাদরানের অবস্থা খুবই গুরুতর এবং তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
আফগানিস্তান ক্রিকেটের সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, বিপজ্জন স্তরে নেমে গেছে তার শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা। যে কারণে জাদরানের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও জটিল হয়ে গেছে।
২০০৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় তার। যখন আফগানিস্তান দল বিশ্ব ক্রিকেটে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছিল। প্রায় এক দশকের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে আফগানিস্তানের হয়ে মোট ৮০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে ওয়ানডে ৪৪টি ও ৩৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। ওয়ানডেতে তার ঝুলিতে উইকেট ৪৩টি এবং টি-টোয়েন্টিতে ৩৭টি।
২০১৫ সালে খেলেছেন আফগানিস্তান ক্রিকেটের ইতিহাসের প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপে। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সেই আসরে স্কটল্যান্ডকে হারিয়েছিল আফগানরা। সে ম্যাচে জয়সূচক রান এসেছিল জাদরানের ব্যাট থেকে।
আইএন