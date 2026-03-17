বার্সার দরজা মেসির জন্য সবসময় খোলা: লাপোর্তা

বার্সার দরজা মেসির জন্য সবসময় খোলা: লাপোর্তা
আবারও বার্সেলোনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন হুয়ান লাপোর্তা। নির্বাচিত হয়েই লিওনেল মেসির প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ক্লাবের সাবেক কিংবদন্তি এবং ইন্টার মিয়ামির সুপারস্টার মেসি চাইলেই বার্সেলোনায় ফিরে আসতে পারবেন।
গত রোববারের নির্বাচনে ৬৮.১ শতাংশ ভোট পেয়ে টানা দ্বিতীয় ও সবমিলিয়ে চতুর্থবারের মতো ক্লাব প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন তিনি। পরাজিত করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বী ভিক্টর ফন্টকে।
২০২৩ সালে মেসির বার্সেলোনায় ফেরা আটকে দেন লাপোর্তা — এমন একটি অভিযোগ করেন বার্সার সাবেক কোচ ও খেলোয়াড় জাভি হার্নান্দেজ। এরপর তৈরি হয় বিতর্কের। এরপরও নির্বাচনে জিতেছেন লাপোর্তা। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে লাপোর্তা বলেছেন, ‘লিও তার ইচ্ছামতো বার্সেলোনার সঙ্গে যে কোনোভাবে যুক্ত থাকতে পারবেন। তিনি একটি সম্মানসূচক ম্যাচ এবং একটি ভাস্কর্য পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্টেডিয়ামে শুধুমাত্র লাদিসলাও কুবালা ও জোহান ক্রাফ-এর ভাস্কর্য আছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘বার্সার দরজা সবসময় তার জন্য খোলা, যখনই তিনি চান, যাতে তিনি ক্লাবের জন্য শক্তি ও মহানতা যোগ করতে পারেন।’
৩৮ বছর বয়সী মেসি বার্সেলোনাকে ১০টি ঘরোয়া চ্যাম্পিয়নশিপ ও চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা এনে দিয়েছেন। বার্সেলোনার ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে ৭৭৮ ম্যাচে ৬৭২ গোল করেন মেসি।।
